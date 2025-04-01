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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Президента Пакистана срочно госпитализировали

20:28 532

Президент Пакистана Асиф Али Зардари был доставлен в частную больницу в Карачи после ухудшения состояния, сообщают пакистанские СМИ.

По данным Пакистанской народной партии, Зардари проходит лечение и обследование. Меры безопасности вокруг больницы усилены.

Отмечается, что состояние Зардари ухудшилось в больнице в Навабшахе, куда он был госпитализирован с жалобами на слабость и температуру. За день до госпитализации президент принял участие в молитвах в честь праздника Ид-аль-Фитр в резиденции Зардари в Навабшахе.

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