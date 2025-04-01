Президента Пакистана срочно госпитализировали
Президент Пакистана Асиф Али Зардари был доставлен в частную больницу в Карачи после ухудшения состояния, сообщают пакистанские СМИ.
По данным Пакистанской народной партии, Зардари проходит лечение и обследование. Меры безопасности вокруг больницы усилены.
Отмечается, что состояние Зардари ухудшилось в больнице в Навабшахе, куда он был госпитализирован с жалобами на слабость и температуру. За день до госпитализации президент принял участие в молитвах в честь праздника Ид-аль-Фитр в резиденции Зардари в Навабшахе.