Смоленская катастрофа: Польша требует ареста российских медэкспертов

Национальная прокуратура Польши будет ходатайствовать об аресте 43 российских судмедэкспертов, занимавшихся вскрытием тел жертв Смоленской авиакатастрофы, произошедшей в 2010 году. По данным расследования, предоставленные ими выводы содержали много ложной информации. Об этом сообщил прокурор Кшиштоф Шварц, его цитирует TVN24.

По словам Шварца, руководящего следственными действиями, кроме главного расследования ведутся также пять других производств, связанных со Смоленской трагедией. «Одно из нескольких самых важных из них, говорит он, – это расследование ложных свидетельств российскими специалистами».

«Мы установили вне всякого сомнения, что судебно-медицинские заключения о вскрытии жертв катастрофы, подготовленные российскими врачами для целей текущего расследования катастрофы польского самолета, содержали много неправдивой информации», – заявил прокурор.

По словам чиновника, в связи с этим следствие приняло постановления о выдвижении обвинений в целом 43 российским экспертам, касающимся 61 вскрытия жертв катастрофы. Шварц отметил, что российские врачи указали ложные данные об отсутствии идентификационных признаков на теле жертв и серьезных телесных повреждений и составили неверные описания телесных повреждений и органов, которых не было. Он подчеркнул, что такие серьезные нарушения обнаружили в более чем 60 главах, что, по мнению Польши, указывает на признаки преступления – умышленного «из-за лени или из-за некомпетентности», потому что вероятно, некоторые из протоколов составили методом копирования и вставки.

«Российская сторона должна предоставить свою версию, почему произошли такие нарушения», – подчеркнул прокурор.

Хотя Польша обращалась к РФ с просьбой о правовой помощи, последняя отказалась сотрудничать в разъяснении этого производства, ссылаясь на Европейскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам.

«Я думаю, что поэтому мы будем подавать в суд заявления об объявлении обыска, необходимого для того, чтобы назначить обыск по ордеру и начать международный розыск. Это производство нельзя оставлять во подвешенном состоянии», – заявил Шварц.