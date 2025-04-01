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Ле Пен о своем аресте

Что обсудил Байрамов с европейскими чиновниками?

20:42 153

Во вторник, 1 апреля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по экономическим и глобальным вопросам Саймоном Морду и специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджан-Европейский союз (ЕС), а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было отмечено, что Азербайджан и ЕС тесно сотрудничают в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, «зеленой» энергетики и других сферах, рассмотрены вопросы сотрудничества в этих областях. В частности, было отмечено, что реализуемые по инициативе нашей страны крупные проекты играют важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, подчеркнута важность продолжения сотрудничества по традиционным источникам энергии и в сфере альтернативной энергетики.

Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, отметив, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана проводятся масштабные восстановительные и строительные работы, а также гуманитарное разминирование.

Кроме того, были затронуты вопросы сотрудничества с Европейским союзом в области разминирования и установления судьбы пропавших без вести лиц. Отмечено, что несмотря на успехи, достигнутые по процессу нормализации и мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, наличие территориальных претензий к нашей стране в Конституции Армении, а также быстрое вооружение этой страны угрожают продвижению мирной повестки дня.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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