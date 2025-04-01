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Новый президент Сирии направил письмо Ильхаму Алиеву

20:51 168

Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

«Господин Президент, дорогой Брат.

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни, Азербайджанской Республике – еще большего прогресса, благополучия и процветания. Молю Всевышнего Аллаха о счастье наших стран и народов, а также исламской уммы благодаря нашим совместным усилиям.

С праздником» - говорится в письме.

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