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Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Путин встретился с Додиком, которого Интерпол объявил в розыск

21:09 1244

Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Додик ранее сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата.

27 марта стало известно, что представительство Интерпола в Сараево издало ордера на арест Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича, сообщила сербская газета «Политика». Агентство по расследованиям и защите (спецслужба БиГ) в марте получило запрос от прокуратуры БиГ о задержании Додика, главы правительства республики Сербской Радована Вишковича и Стевандича. Обоснованием прокуратура БиГ назвала совершение ими уголовного преступления, которое заключается в подрыве конституционного порядка.

Ранее Народная скупщина Республики Сербской запретила деятельность и федеральной прокуратуры, федерального суда и Агентства по расследованиям и защите, признав их не соответствующими конституции Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

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