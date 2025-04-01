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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Иванишвили потерял почти половину своего состояния

Forbes
21:18 1615

Обновленный индекс миллиардеров американского журнала Forbes от 1 апреля 2025 года показывает, что состояние почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его семьи сократилось с 4,9 млрд долларов в прошлом году до 2,7 млрд долларов.

Причины такого снижения издание не уточняет. В материале лишь приводятся основные сведения о Иванишвили: его обогащение в России, политическая карьера в Грузии и судебное разбирательство со швейцарским банком Credit Suisse.

При текущем состоянии он занимает 1299-е место в списке мировых миллиардеров.

В то же время, по данным Bloomberg, который также ведет собственный индекс миллиардеров, капитал Иванишвили оценивается значительно выше.

Согласно расчетам Bloomberg, его состояние составляет 7,35 млрд долларов, а в феврале 2025 года оно достигало рекордных 7,8 млрд долларов.

Разные издания применяют собственные методики оценки, что приводит к расхождениям в расчетах даже у крупнейших миллиардеров.

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