Путин и Зеленский разочаровали Трампа

Она сказала это в ответ на вопрос о новом призыве в России, где с 1 апреля собираются набрать 160 тысяч военнослужащих в армию.

«Я могу повторить, что сказал президент вчера вечером. Он разочарован обоими лидерами», - подчеркнула Левитт.

По ее словам, американский лидер стремится завершить войну. Левитт указала, что обе стороны войны несут большие потери «слишком долго».

«Наша команда продолжает взаимодействовать с Россией, так же как с Украиной, и президент продолжает очень, очень активно заниматься этой темой каждый день», — сказала Левитт.

Отметим, что в американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о президенте Владимире Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.