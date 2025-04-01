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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Путин и Зеленский разочаровали Трампа

21:30 1743

Президент США Дональд Трамп разочарован поведением российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она сказала это в ответ на вопрос о новом призыве в России, где с 1 апреля собираются набрать 160 тысяч военнослужащих в армию.

«Я могу повторить, что сказал президент вчера вечером. Он разочарован обоими лидерами», - подчеркнула Левитт.

По ее словам, американский лидер стремится завершить войну. Левитт указала, что обе стороны войны несут большие потери «слишком долго».

«Наша команда продолжает взаимодействовать с Россией, так же как с Украиной, и президент продолжает очень, очень активно заниматься этой темой каждый день», — сказала Левитт.

Отметим, что в американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о президенте Владимире Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.

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