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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Штайнмайер в Баку

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21:39 2529

Во вторник, 1 апреля, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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