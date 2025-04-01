Штайнмайер в Баку
21:39 2529
Во вторник, 1 апреля, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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