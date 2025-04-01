Россия за 3 месяца сбросила на Украину более 10 тысяч КАБов

За первые три месяца 2025 года российские войска сбросили на Украину 10 577 управляемых авиабомб, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В марте авиация российской армии увеличила применение управляемых авиационных бомб — около 4 800 (в феврале — 3 370). Всего за три месяца 2025 года российская тактическая авиация сбросила 10 577 КАБов», — говорится в сообщении пресс-службы украинского оборонного ведомства.

В информации отмечается, что за прошлый год Россия применила против Украины около 40 тысяч управляемых авиабомб.

Кроме того, по данным ведомства, на фоне переговорного процесса по прекращению огня количество боестолкновений на фронте в марте выросло по сравнению с февралем: 4 270 против 3 274.