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Ле Пен о своем аресте

В США назвали путь для переизбрания Трампа на третий срок

22:44 314

Возможность переизбрания президента США Дональда Трампа на третий срок существует, но для этого потребуется принять поправки к американской Конституции. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

«Я всем говорю, читайте Конституцию, есть конституционные пути. Придется изменить Конституцию, чтобы это сделать, так что это довольно высокая планка», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC News.

Джонсон также отметил, что они общались с Трампом на тему третьего срока, и что президент осознает конституционные ограничения.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к основному закону США, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Как объяснял NBC News, есть два способа изменить американскую конституцию, чтобы дать Трампу правовые основания для переизбрания на третий срок. В первом случае потребуется две трети голосов в Конгрессе. Во втором случае две трети штатов (34 из 50) могут созвать конституционный конвент, на котором будут предложены поправки. Оба способа предполагают дальнейшую ратификацию поправок со стороны 38 из 50 штатов. По мнению NBC News, учитывая, что республиканцы не обладают уверенным большинством в Сенате и Палате представителей, вариант с конвентом для них более реалистичен.

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