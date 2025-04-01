Израиль устранил барьеры для американских товаров

Израиль отменил все остававшиеся в силе таможенные пошлины на импорт товаров из США. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«По указанию Нетаньяху, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра экономики и промышленности Нира Барката Израиль отменил все таможенные пошлины, которые до сих пор взимались с товаров из США - крупнейшего торгового партнера Израиля», - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что после подписания министром экономики и промышленности соответствующего указа «вступит в силу поправка к постановлению о торговых пошлинах и защитных мерах, в результате чего будут отменены пошлины на весь импорт из США».

Как отмечается в заявлении, «соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и США, заключенное в 1985 году, привело к тому, что примерно 99% товаров, импортируемых из США [в Израиль], уже полностью освобождено от таможенных пошлин». Нынешнее снижение тарифов «коснется крайне ограниченного числа товаров в категории продовольственного и сельскохозяйственного импорта из США», добавили в канцелярии.

По ее данным, в 2024 году поставки товаров из еврейского государства в Соединенные Штаты составили 17,3 млрд долларов, экспорт услуг достиг 16,7 млрд долларов. «Отмена пошлин фактически расширит торговое соглашение между Израилем и США и укрепит стратегические отношения между странами», - отметили в канцелярии Нетаньяху.