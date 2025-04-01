Армения закупала у России непригодную военную технику

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян и экс-начальник управления ракетных войск и артиллерии армянской армии, генерал-майор Армен Арутюнян обвиняются в служебной халатности, сообщают армянские СМИ.

По их данным, Мовсес Акопян обвиняется в служебной халатности за то, что 9 лет назад Армения закупила у России непригодную военную технику. Контракт был подписан Акопяном, в результате чего было приобретено оборудование на сумму более 4,5 миллиарда драмов (около 11 миллионов долларов).

Теперь Генпрокуратура Армении требует конфискации у Акопяна и Арутюняна около 4,5 млрд драмов в качестве возмещения ущерба, причиненного государству.