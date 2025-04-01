USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Армения закупала у России непригодную военную технику

1 апреля 2025, 23:15 1282

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян и экс-начальник управления ракетных войск и артиллерии армянской армии, генерал-майор Армен Арутюнян обвиняются в служебной халатности, сообщают армянские СМИ.

По их данным, Мовсес Акопян обвиняется в служебной халатности за то, что 9 лет назад Армения закупила у России непригодную военную технику. Контракт был подписан Акопяном, в результате чего было приобретено оборудование на сумму более 4,5 миллиарда драмов (около 11 миллионов долларов).

Теперь Генпрокуратура Армении требует конфискации у Акопяна и Арутюняна около 4,5 млрд драмов в качестве возмещения ущерба, причиненного государству.

«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az
1 апреля 2025, 23:43 1552
Теперь в Ясамале на крыше строят дом
Теперь в Ясамале на крыше строят дом новый беспредел
1 апреля 2025, 19:13 5709
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале объектив haqqin.az
00:15 813
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
1 апреля 2025, 23:50 1278
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки
1 апреля 2025, 23:28 1153
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть?
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть? наш обзор, все еще актуально
1 апреля 2025, 16:50 4714
Мы запутались, где правда, а где ложь
Мы запутались, где правда, а где ложь наша корреспонденция
1 апреля 2025, 22:23 2635
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
1 апреля 2025, 23:27 1740
Штайнмайер в Баку
Штайнмайер в Баку фото
1 апреля 2025, 21:39 4252
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
1 апреля 2025, 21:30 2501
Новое расследование против Ле Пен
Новое расследование против Ле Пен
1 апреля 2025, 21:12 1635

ЭТО ВАЖНО

«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az
1 апреля 2025, 23:43 1552
Теперь в Ясамале на крыше строят дом
Теперь в Ясамале на крыше строят дом новый беспредел
1 апреля 2025, 19:13 5709
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале объектив haqqin.az
00:15 813
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
1 апреля 2025, 23:50 1278
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки
1 апреля 2025, 23:28 1153
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть?
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть? наш обзор, все еще актуально
1 апреля 2025, 16:50 4714
Мы запутались, где правда, а где ложь
Мы запутались, где правда, а где ложь наша корреспонденция
1 апреля 2025, 22:23 2635
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
1 апреля 2025, 23:27 1740
Штайнмайер в Баку
Штайнмайер в Баку фото
1 апреля 2025, 21:39 4252
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
1 апреля 2025, 21:30 2501
Новое расследование против Ле Пен
Новое расследование против Ле Пен
1 апреля 2025, 21:12 1635
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться