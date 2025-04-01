Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана

Озгюр призвал граждан ничего не покупать 2 апреля. «301 студент, отстаивавший свое будущее, был незаконно арестован. Они проводят каникулы отдельно от своих семей. Я приглашаю всех присоединиться к этому бойкоту», - заявил Озель.

Позже Главная прокуратура Стамбула объявила, что начала расследование по делу «о призывах к бойкоту» в социальных сетях, направленных на то, чтобы помешать определенной части населения заниматься экономической деятельностью, а также в отношении лиц, распространяющих эту риторику.

Отметим, что Озгюр Озель ранее призывал также к бойкоту связанных с властями компаний и СМИ.

В ответ на призывы к бойкоту представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил в соцсетях, что Озгюр Озель стал «тотальной угрозой для Турции».

«Озгюр Озель взял в заложники всю динамику РНП и нацелился на социальную и экономическую жизнь страны, чтобы защитить свое председательство в партии. Ясно видно, что у него нет никаких оппозиционных способностей, кроме попыток разделить общественную жизнь, не говоря уже о мечтах о власти. Весь его политический дискурс состоит из фанатизма, угроз и нападок на национальные компании, а также социального раскола», - написал Челик, добавив, что действия Озгюра Озеля навредят только ему самому.