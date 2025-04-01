Неугодных убирают с помощью «демократии и права»

Описание нынешнего мирового порядка идеально передает эпиграф романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» - «Все смешалось в доме Облонских»… Если помните, в этом доме муж и жена поссорились, слуги пытаются покинуть дом, а дети, забытые ссорящимися родителями, предоставлены сами себе. Если провести аналогию, то муж и жена — это политический истеблишмент, дети — идеологии, а слуги — народ. Ведь у низов, как известно, нет возможности примирить верхи, а потому все ищут нового хозяина.

Итак, очередная вспышка раздора в политических верхах Франции завершилась судебным приговором, вынесенным Марин Ле Пен. Фактический лидер «Национального объединения» была обвинена в хищении средств Европарламента и приговорена к четырем годам заключения, которые она должна отбыть под домашним арестом с электронным браслетом на щиколотке. Но главное наказание — суд запретил Марин Ле Пен баллотироваться в органы власти в течение пяти лет. Собственно, для легитимации этого пункта и был организован этот судебный процесс. Таким образом, участие Ле Пен в президентских выборах 2027 года предотвращено. Что, конечно же, досадно, если учесть, что, согласно социологическим опросам, 37 процентов французов были готовы отдать за нее свои голоса. Иными словами, у Марин Ле Пен были наиболее предпочтительные шансы сменить Эммануэля Макрона в кресле президента Пятой Республики. Именно поэтому те, кто называют себя демократами и кто с незначительным отрывом побеждали лидера «Национального объединения» на президентских выборах в 2012, 2017 и 2022 годах за счет жесткой информационной войны и агрессивной пропаганды, на сей раз решили нейтрализовать Марин Ле Пен с помощью такого безотказного инструментария демократии, как выдвинутое обвинение, судебный процесс и суровый вердикт. Такая вот парадоксальная ситуация, при которой сами демократы превращаются в угрозу для демократии!

При этом формально все вполне законно. Но если следовать совету Козьмы Пруткова и «зрить в корень», то перед нами довольно-таки уродливый спектакль, в ходе которого демократия превращается в инструмент произвола и репрессий, хотя и преподносит все происходящее как верховенство права. Случай с Марин Ле Пен не уникален. Наоборот, подобные случаи вполне могут стать обыденностью. В ноябре прошлого года в Румынии развернулись драматические события, которые продолжаются и сегодня. Первый тур президентских выборов неожиданно выиграл независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 23 процента голосов и пообещавший избирателям положить конец зависимости Румынии от НАТО и ЕС, а также наладить отношения с Россией. Когда же выяснилось, что победа Джорджеску во втором туре не так уж и маловероятна, Конституционный суд Румынии просто аннулировал итоги выборов, сославшись на «агрессивные гибридные действия России». Как оказалось, с 800 аккаунтов в TikTok велась агитация в поддержку Джорджеску. Примечательно, что столь странный вердикт не вызвал никакой международной реакции, а в Брюсселе, обычно крайне чувствительном к любым нарушениям выборных процедур, никто и бровью не повел.