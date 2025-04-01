Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Описание нынешнего мирового порядка идеально передает эпиграф романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» - «Все смешалось в доме Облонских»…
Если помните, в этом доме муж и жена поссорились, слуги пытаются покинуть дом, а дети, забытые ссорящимися родителями, предоставлены сами себе. Если провести аналогию, то муж и жена — это политический истеблишмент, дети — идеологии, а слуги — народ. Ведь у низов, как известно, нет возможности примирить верхи, а потому все ищут нового хозяина.
Итак, очередная вспышка раздора в политических верхах Франции завершилась судебным приговором, вынесенным Марин Ле Пен. Фактический лидер «Национального объединения» была обвинена в хищении средств Европарламента и приговорена к четырем годам заключения, которые она должна отбыть под домашним арестом с электронным браслетом на щиколотке.
Но главное наказание — суд запретил Марин Ле Пен баллотироваться в органы власти в течение пяти лет. Собственно, для легитимации этого пункта и был организован этот судебный процесс.
Таким образом, участие Ле Пен в президентских выборах 2027 года предотвращено. Что, конечно же, досадно, если учесть, что, согласно социологическим опросам, 37 процентов французов были готовы отдать за нее свои голоса. Иными словами, у Марин Ле Пен были наиболее предпочтительные шансы сменить Эммануэля Макрона в кресле президента Пятой Республики.
Именно поэтому те, кто называют себя демократами и кто с незначительным отрывом побеждали лидера «Национального объединения» на президентских выборах в 2012, 2017 и 2022 годах за счет жесткой информационной войны и агрессивной пропаганды, на сей раз решили нейтрализовать Марин Ле Пен с помощью такого безотказного инструментария демократии, как выдвинутое обвинение, судебный процесс и суровый вердикт.
Такая вот парадоксальная ситуация, при которой сами демократы превращаются в угрозу для демократии!
При этом формально все вполне законно. Но если следовать совету Козьмы Пруткова и «зрить в корень», то перед нами довольно-таки уродливый спектакль, в ходе которого демократия превращается в инструмент произвола и репрессий, хотя и преподносит все происходящее как верховенство права.
Случай с Марин Ле Пен не уникален. Наоборот, подобные случаи вполне могут стать обыденностью.
В ноябре прошлого года в Румынии развернулись драматические события, которые продолжаются и сегодня. Первый тур президентских выборов неожиданно выиграл независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 23 процента голосов и пообещавший избирателям положить конец зависимости Румынии от НАТО и ЕС, а также наладить отношения с Россией. Когда же выяснилось, что победа Джорджеску во втором туре не так уж и маловероятна, Конституционный суд Румынии просто аннулировал итоги выборов, сославшись на «агрессивные гибридные действия России». Как оказалось, с 800 аккаунтов в TikTok велась агитация в поддержку Джорджеску.
Примечательно, что столь странный вердикт не вызвал никакой международной реакции, а в Брюсселе, обычно крайне чувствительном к любым нарушениям выборных процедур, никто и бровью не повел.
В результате Румыния начала подготовку к новым выборам, запланированным на май, Джорджеску заявил, что вновь примет в них участие, но в марте Центральное избирательное бюро Румынии запретило ему баллотироваться, нанеся очередной удар по доверию к демократическим институтам.
Как мы видим, этот «демократический» тренд, в соответствии с которым неугодных кандидатов «отсеивают» еще до голосования, постепенно набирает обороты. И все это - под прикрытием закона.
И вновь смеются над потомками из своих могил Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, которые еще в 1848 году написали в «Манифесте Коммунистической партии»: «Право — это возведенная в закон воля господствующего класса, обеспеченная государственным принуждением».
Классика!
Но это еще далеко не вся трагедия. И если Европа, окончательно не впавшая в непотребство политического цинизма, старается придавать своим действиям видимость законности, то за пределами Старого Света даже этот формальный декор уже никому не нужен.
Яркий пример — события в Венесуэле шестилетней давности. В январе 2019 года, несмотря на бесспорную победу Николаса Мадуро на выборах, ничем не примечательный авантюрист среднего уровня по имени Хуан Гуайдо объявил себя… президентом страны. Буквально через несколько часов этот шаг поддержал тогдашний президент США Дональд Трамп, после чего Гуайдо признали законным главой государства более 50 стран. Причем большинство из них — страны «демократического мира», прежде всего европейские.
Занавес этого театра политического абсурда упал только после того, как «президентский срок» Гуайдо завершился.
Но кто знает, где и когда подобный сценарий повторится?