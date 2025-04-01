USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

«Мне стыдно, что я американка»

американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
1 апреля 2025, 23:43 1554

Давление Дональда Трампа на Украину вызывает у американцев чувство стыда, а над угрозами президента присоединить к США Гренландию и Канаду американцы откровенно хихикаютсказала в интервью haqqin.az американский политолог Саванна Лейн, комментируя внешнюю политику президента США.

Саванна Лейн занимает пост заместителя директора Института Аспена - многопрофильной образовательной и политической исследовательской организации со штаб-квартирой в Вашингтоне.

«Мне как американке было крайне неловко наблюдать за скандальным разговором Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским, - призналась Саванна Лейн. - У многих американцев нападки Трампа на главу страны, подвергшейся чудовищной агрессии России, оставило неприятный осадок и немало недоуменных вопросов.

Американцам было крайне неловко наблюдать за скандальным разговором Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским

Во-первых, потому, что разговор между ними вовсе не походил на встречу союзников, что, собственно, и вызвало разочарование у большей части мировой общественности. Во-вторых, такого рода встречи имеют конфиденциальный характер и, соответственно, проходят за закрытыми дверями. Но Трамп специально пригласил журналистов, чтобы выставить на всеобщее обозрение то, как президент независимой Украины делает то, что нужно президенту США, то есть просто устроил себе пиар-шоу в Овальном кабинете».    

По словам Лейн, последующие встречи Трампа с президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Стармером также мало напоминали общение стратегических союзников, что не могло не вызвать у рядовых американцев чувство неловкости. После этих встреч многие граждане США задаются вопросом, есть ли у Америки союзники и существует ли еще Североатлантический альянс.

«Говоря откровенно, внешняя политика Дональда Трампа вызывает в американском обществе все больше вопросов, - отметила политолог. -  Политика Трампа спровоцировала рост напряженности в отношениях с Украиной и европейцами, что озадачило американцев. Ведь очевидно, что, разрывая экономические и военно-политические связи с нашими союзниками по обе стороны Атлантического океана, Соединенные Штаты загоняют себя тем самым в стратегический тупик. Поверьте, совсем не этого ждали от Дональда Трампа рядовые американцы, включая и активных сторонников Республиканской партии».

Последующие встречи Трампа с президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Стармером также мало напоминали общение стратегических союзников, что не могло не вызвать у рядовых американцев чувство неловкости

Саванна Лейн с горечью отметила, что в перечне внешнеполитических приоритетов новой администрации Белого дома поддержка Украины и отношения с Трансатлантическим альянсом, судя по всему, не значатся.

«Трамп говорит, что его единственный приоритет – это интересы Соединенных Штатов, - констатирует Лейн. – Однако приверженность исключительно американскому образу мышления, преданность только концепции MAGA и другие элементы политики изоляционизма приведут в итоге к тому, что Америка растеряет глобальных партнеров и утратит мировое лидерство».

Американский политолог считает, что в ближайшей перспективе Дональд Трамп будет стремиться к быстрым победам.

Саванна Лейн комментирует для haqqin.az

«Трамп хочет, чтобы в первые месяцы правления он мог бы предъявить американскому народу конкретную внешнеполитическую победу как доказательство эффективности своего президентства, - считает Лейн. - В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине «за 24 часа», и сегодня, чтобы показать себя сильным лидером, ему необходимо добиться хоть какого-то результата. Но их пока нет. В результате мы все ближе к ситуации, при которой власти США уже не смогут полностью полагаться на союзников, поскольку Америка постепенно теряет доверие Европы, своих соседей в Канаде, Австралии, других партнеров. Следует понимать, что та же Канада – очень сильный партнер и крепкий торговый союзник США.

У меня много друзей-канадцев, и все они в один голос предупреждают: «Угрозы США сделать Канаду своим штатом – дело очень опасное!» Да, пока разговоры Трампа о присоединении к Соединенным Штатам новых территорий вызывают в основном сдержанную иронию и насмешки. Однако исторический опыт не дает нам забыть о том, к каким трагическим последствиям могут привести порой территориальные претензии, высказываемые вслух. Пока американская система сдержек и противовесов пытается понять смысл риторических экзерсисов президента Трампа, чтобы разобраться, где в его публичных заявлениях дымовая завеса политического маневра, а где - реальные планы, за которыми последуют конкретные действия. Так что с уверенностью сегодня можно сказать лишь одно: то, что делает президент Дональд Трамп в отношении Украины, Евросоюза и НАТО, не является тем, к чему стремится большинство американцев».

Читайте по теме

Мы запутались, где правда, а где ложь наша корреспонденция
1 апреля 2025, 22:23 2380
«США с Россией по одну сторону баррикад, Евросоюз – по другую» для haqqin.az комментирует экс-глава МИД Северной Македонии Срджан Керим; все еще актуально
31 мартa 2025, 00:43 4818
Европа не верит Трампу. И готовится к войне экс-премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостях у haqqin.az
27 мартa 2025, 18:24 8399
«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az
1 апреля 2025, 23:43 1555
Теперь в Ясамале на крыше строят дом
Теперь в Ясамале на крыше строят дом новый беспредел
1 апреля 2025, 19:13 5711
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале объектив haqqin.az
00:15 818
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
1 апреля 2025, 23:50 1282
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки
1 апреля 2025, 23:28 1157
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть?
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть? наш обзор, все еще актуально
1 апреля 2025, 16:50 4715
Мы запутались, где правда, а где ложь
Мы запутались, где правда, а где ложь наша корреспонденция
1 апреля 2025, 22:23 2636
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
1 апреля 2025, 23:27 1747
Штайнмайер в Баку
Штайнмайер в Баку фото
1 апреля 2025, 21:39 4257
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
1 апреля 2025, 21:30 2502
Новое расследование против Ле Пен
Новое расследование против Ле Пен
1 апреля 2025, 21:12 1636

ЭТО ВАЖНО

«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az
1 апреля 2025, 23:43 1555
Теперь в Ясамале на крыше строят дом
Теперь в Ясамале на крыше строят дом новый беспредел
1 апреля 2025, 19:13 5711
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале
Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале объектив haqqin.az
00:15 818
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры
1 апреля 2025, 23:50 1282
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки
1 апреля 2025, 23:28 1157
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть?
Пашинян пошатнулся. Может ли он потерять власть? наш обзор, все еще актуально
1 апреля 2025, 16:50 4715
Мы запутались, где правда, а где ложь
Мы запутались, где правда, а где ложь наша корреспонденция
1 апреля 2025, 22:23 2636
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
Турецкая оппозиция призвала к экономическому бойкоту. Реакция партии Эрдогана
1 апреля 2025, 23:27 1747
Штайнмайер в Баку
Штайнмайер в Баку фото
1 апреля 2025, 21:39 4257
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
Путин и Зеленский разочаровали Трампа
1 апреля 2025, 21:30 2502
Новое расследование против Ле Пен
Новое расследование против Ле Пен
1 апреля 2025, 21:12 1636
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться