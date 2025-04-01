«Мне стыдно, что я американка»

Давление Дональда Трампа на Украину вызывает у американцев чувство стыда, а над угрозами президента присоединить к США Гренландию и Канаду американцы откровенно хихикают, сказала в интервью haqqin.az американский политолог Саванна Лейн, комментируя внешнюю политику президента США. Саванна Лейн занимает пост заместителя директора Института Аспена - многопрофильной образовательной и политической исследовательской организации со штаб-квартирой в Вашингтоне. «Мне как американке было крайне неловко наблюдать за скандальным разговором Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским, - призналась Саванна Лейн. - У многих американцев нападки Трампа на главу страны, подвергшейся чудовищной агрессии России, оставило неприятный осадок и немало недоуменных вопросов.

Во-первых, потому, что разговор между ними вовсе не походил на встречу союзников, что, собственно, и вызвало разочарование у большей части мировой общественности. Во-вторых, такого рода встречи имеют конфиденциальный характер и, соответственно, проходят за закрытыми дверями. Но Трамп специально пригласил журналистов, чтобы выставить на всеобщее обозрение то, как президент независимой Украины делает то, что нужно президенту США, то есть просто устроил себе пиар-шоу в Овальном кабинете». По словам Лейн, последующие встречи Трампа с президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Стармером также мало напоминали общение стратегических союзников, что не могло не вызвать у рядовых американцев чувство неловкости. После этих встреч многие граждане США задаются вопросом, есть ли у Америки союзники и существует ли еще Североатлантический альянс. «Говоря откровенно, внешняя политика Дональда Трампа вызывает в американском обществе все больше вопросов, - отметила политолог. - Политика Трампа спровоцировала рост напряженности в отношениях с Украиной и европейцами, что озадачило американцев. Ведь очевидно, что, разрывая экономические и военно-политические связи с нашими союзниками по обе стороны Атлантического океана, Соединенные Штаты загоняют себя тем самым в стратегический тупик. Поверьте, совсем не этого ждали от Дональда Трампа рядовые американцы, включая и активных сторонников Республиканской партии».

Саванна Лейн с горечью отметила, что в перечне внешнеполитических приоритетов новой администрации Белого дома поддержка Украины и отношения с Трансатлантическим альянсом, судя по всему, не значатся. «Трамп говорит, что его единственный приоритет – это интересы Соединенных Штатов, - констатирует Лейн. – Однако приверженность исключительно американскому образу мышления, преданность только концепции MAGA и другие элементы политики изоляционизма приведут в итоге к тому, что Америка растеряет глобальных партнеров и утратит мировое лидерство». Американский политолог считает, что в ближайшей перспективе Дональд Трамп будет стремиться к быстрым победам.