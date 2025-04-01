«Мне стыдно, что я американка»
Давление Дональда Трампа на Украину вызывает у американцев чувство стыда, а над угрозами президента присоединить к США Гренландию и Канаду американцы откровенно хихикают, сказала в интервью haqqin.az американский политолог Саванна Лейн, комментируя внешнюю политику президента США.
Саванна Лейн занимает пост заместителя директора Института Аспена - многопрофильной образовательной и политической исследовательской организации со штаб-квартирой в Вашингтоне.
«Мне как американке было крайне неловко наблюдать за скандальным разговором Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским, - призналась Саванна Лейн. - У многих американцев нападки Трампа на главу страны, подвергшейся чудовищной агрессии России, оставило неприятный осадок и немало недоуменных вопросов.
Во-первых, потому, что разговор между ними вовсе не походил на встречу союзников, что, собственно, и вызвало разочарование у большей части мировой общественности. Во-вторых, такого рода встречи имеют конфиденциальный характер и, соответственно, проходят за закрытыми дверями. Но Трамп специально пригласил журналистов, чтобы выставить на всеобщее обозрение то, как президент независимой Украины делает то, что нужно президенту США, то есть просто устроил себе пиар-шоу в Овальном кабинете».
По словам Лейн, последующие встречи Трампа с президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Стармером также мало напоминали общение стратегических союзников, что не могло не вызвать у рядовых американцев чувство неловкости. После этих встреч многие граждане США задаются вопросом, есть ли у Америки союзники и существует ли еще Североатлантический альянс.
«Говоря откровенно, внешняя политика Дональда Трампа вызывает в американском обществе все больше вопросов, - отметила политолог. - Политика Трампа спровоцировала рост напряженности в отношениях с Украиной и европейцами, что озадачило американцев. Ведь очевидно, что, разрывая экономические и военно-политические связи с нашими союзниками по обе стороны Атлантического океана, Соединенные Штаты загоняют себя тем самым в стратегический тупик. Поверьте, совсем не этого ждали от Дональда Трампа рядовые американцы, включая и активных сторонников Республиканской партии».
Саванна Лейн с горечью отметила, что в перечне внешнеполитических приоритетов новой администрации Белого дома поддержка Украины и отношения с Трансатлантическим альянсом, судя по всему, не значатся.
«Трамп говорит, что его единственный приоритет – это интересы Соединенных Штатов, - констатирует Лейн. – Однако приверженность исключительно американскому образу мышления, преданность только концепции MAGA и другие элементы политики изоляционизма приведут в итоге к тому, что Америка растеряет глобальных партнеров и утратит мировое лидерство».
Американский политолог считает, что в ближайшей перспективе Дональд Трамп будет стремиться к быстрым победам.
«Трамп хочет, чтобы в первые месяцы правления он мог бы предъявить американскому народу конкретную внешнеполитическую победу как доказательство эффективности своего президентства, - считает Лейн. - В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну в Украине «за 24 часа», и сегодня, чтобы показать себя сильным лидером, ему необходимо добиться хоть какого-то результата. Но их пока нет. В результате мы все ближе к ситуации, при которой власти США уже не смогут полностью полагаться на союзников, поскольку Америка постепенно теряет доверие Европы, своих соседей в Канаде, Австралии, других партнеров. Следует понимать, что та же Канада – очень сильный партнер и крепкий торговый союзник США.
У меня много друзей-канадцев, и все они в один голос предупреждают: «Угрозы США сделать Канаду своим штатом – дело очень опасное!» Да, пока разговоры Трампа о присоединении к Соединенным Штатам новых территорий вызывают в основном сдержанную иронию и насмешки. Однако исторический опыт не дает нам забыть о том, к каким трагическим последствиям могут привести порой территориальные претензии, высказываемые вслух. Пока американская система сдержек и противовесов пытается понять смысл риторических экзерсисов президента Трампа, чтобы разобраться, где в его публичных заявлениях дымовая завеса политического маневра, а где - реальные планы, за которыми последуют конкретные действия. Так что с уверенностью сегодня можно сказать лишь одно: то, что делает президент Дональд Трамп в отношении Украины, Евросоюза и НАТО, не является тем, к чему стремится большинство американцев».