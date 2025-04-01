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Ле Пен о своем аресте

Трамп считает, что Путин тянет время. США готовы на радикальные меры

1 апреля 2025, 23:50 1282

Президент США Дональд Трамп считает, что российские власти «затягивают переговоры» о прекращении огня в Украине. Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По словам ее собеседника, Трамп «разочарован» в президенте России Владимире Путине.

Журналистка утверждает, что в Белом доме рассматривают вариант «агрессивного применения санкций», которые ударят по российскому «теневому флоту», который перевозит нефть в обход ограничений.

«Мне сообщили, что контроль за соблюдением санкций в настоящее время невысок — неофициально он оценивается примерно на уровне «3 из 10». И перехват деятельности российского «теневого флота», перевозящего незаконную нефть через Балтийское море, может стать легкой мишенью для давления», — написала Хайнрих.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на брифинге перед журналистами, заявила, что Трамп разочарован и в президенте России Владимире Путине, и в президенте Украины Владимире Зеленском. «Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон, и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами», — сказала Ливитт.

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