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Фидан едет во Францию

00:12 452

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду, 2 апреля, совершит официальный визит во Францию, где проведет переговоры с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, сообщает Anadolu.

Как сообщили источники в турецком дипломатическом ведомстве, ключевыми темами встречи станут двусторонние отношения Турции и Франции, сотрудничество Анкары и Брюсселя, европейская безопасность, конфликт между Россией и Украиной, ситуация в секторе Газа и Сирии, а также актуальные региональные и международные события.

Ожидается, что Фидан подчеркнет значимость тесного диалога в двусторонних отношениях с Францией и заявит о готовности Анкары к увеличению товарооборота и взаимных инвестиций. Также будут обсуждаться шаги по развитию партнерства в таких сферах, как энергетика, транспорт, туризм, технологии, культура и образование.

В ходе переговоров глава турецкого МИД заявит о важности стратегического подхода к отношениям Анкары и Брюсселя, отметив, что они не должны становиться инструментом внутриполитических интересов отдельных стран - членов союза. В этом контексте Анкара ожидает устранения искусственных барьеров в отношениях с ЕС и принятия конкретных шагов для их развития.

Министр также акцентирует внимание на критической роли Турции в обеспечении европейской безопасности и необходимости усиленной координации при формировании новой архитектуры безопасности Европы.

Фидан подтвердит готовность Турции внести вклад в установление прочного и справедливого мира между Россией и Украиной, подчеркнув важность тесного сотрудничества союзников для достижения урегулирования конфликта.

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