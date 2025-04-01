Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале
Фото дня
Рим, Италия. Вандалы сожгли 17 автомобилей Tesla в автосалоне в знак протеста против деятельности Илона Маска.
Раздражение
Президент США Дональд Трамп раздражен как Россией, так и Украиной в контексте переговоров.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Трамп раздражен обеими сторонами конфликта в Украине», - отметила представитель Белого дома. По ее словам, боевые действия продолжаются «слишком долго».
Иноагенты
Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял новый закон об иноагентах единогласным решением.
За принятие закона проголосовали 86 депутатов. Он вступит в силу после подписания президентом.
В феврале правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что инициирует новый закон об иноагентах, который будет аналогом действующего в США закона, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона «О прозрачности иностранного влияния». Первый вариант закона касался исключительно организаций, новая версия будет распространяться и на физических лиц.
Нарушение закона влечет за собой штраф до $250 тыс. или лишение свободы на срок до пяти лет.
Переброска
Германия официально развернула постоянную бронетанковую бригаду в Литве.
Это первое постоянное присутствие немецких войск за рубежом со времен Второй мировой войны. До сих пор подразделения бундесвера находились за пределами Германии только в рамках временных миссий.
Фаворит
Глава крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла оказался впереди как фаворит президентских выборов во Франции по результатам опроса.
По данным опроса, 36% французов готовы голосовать за Барделлу в первом туре президентских выборов, если он заменит председателя фракции «Национального объединения» в Национальном собрании Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года.
За главой «Национального объединения» следует бывший премьер-министр Эдуар Филипп с поддержкой 23-25% избирателей Франции. На третьем месте крайне левый политик Жан-Люк Меланшон - 13%.
Бунт
На Гаити бандиты захватили находящийся в центре страны город Миребале.
Из местной тюрьмы были освобождены все заключенные. На свободе оказались сотни осужденных.
В город ворвалось несколько десятков хорошо вооруженных преступников. Бандиты убили несколько человек и подожгли полицейский участок.
Бандиты в течение нескольких недель угрожали захватить город и местные жители настоятельно призывали усилить безопасность, но власти не предприняли никаких действий.
Резонер
В США сенатор-демократ Кори Букер провел 13-часовое выступление без единого перерыва в знак протеста против политики президента Дональда Трампа.
Выступление в конгрессе началось вечером 31 марта и продолжалось до утра 1 апреля. Все это время ему пришлось стоять, не отлучаясь от трибуны.