Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале

Фото дня Рим, Италия. Вандалы сожгли 17 автомобилей Tesla в автосалоне в знак протеста против деятельности Илона Маска.

Раздражение Президент США Дональд Трамп раздражен как Россией, так и Украиной в контексте переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Трамп раздражен обеими сторонами конфликта в Украине», - отметила представитель Белого дома. По ее словам, боевые действия продолжаются «слишком долго». Иноагенты Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял новый закон об иноагентах единогласным решением. За принятие закона проголосовали 86 депутатов. Он вступит в силу после подписания президентом. В феврале правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что инициирует новый закон об иноагентах, который будет аналогом действующего в США закона, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона «О прозрачности иностранного влияния». Первый вариант закона касался исключительно организаций, новая версия будет распространяться и на физических лиц. Нарушение закона влечет за собой штраф до $250 тыс. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Переброска Германия официально развернула постоянную бронетанковую бригаду в Литве. Это первое постоянное присутствие немецких войск за рубежом со времен Второй мировой войны. До сих пор подразделения бундесвера находились за пределами Германии только в рамках временных миссий. Фаворит Глава крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла оказался впереди как фаворит президентских выборов во Франции по результатам опроса. По данным опроса, 36% французов готовы голосовать за Барделлу в первом туре президентских выборов, если он заменит председателя фракции «Национального объединения» в Национальном собрании Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года. За главой «Национального объединения» следует бывший премьер-министр Эдуар Филипп с поддержкой 23-25% избирателей Франции. На третьем месте крайне левый политик Жан-Люк Меланшон - 13%.