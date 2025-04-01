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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Барделла бросает перчатку Макрону, а бандиты захватили город Миребале

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:15 818

Фото дня

Рим, Италия. Вандалы сожгли 17 автомобилей Tesla в автосалоне в знак протеста против деятельности Илона Маска.

Фото: Zuma

Раздражение

Президент США Дональд Трамп раздражен как Россией, так и Украиной в контексте переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Трамп раздражен обеими сторонами конфликта в Украине», - отметила представитель Белого дома. По ее словам, боевые действия продолжаются «слишком долго».

Иноагенты

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял новый закон об иноагентах единогласным решением.

За принятие закона проголосовали 86 депутатов. Он вступит в силу после подписания президентом.

В феврале правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что инициирует новый закон об иноагентах, который будет аналогом действующего в США закона, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона «О прозрачности иностранного влияния». Первый вариант закона касался исключительно организаций, новая версия будет распространяться и на физических лиц.

Нарушение закона влечет за собой штраф до $250 тыс. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Впервые после Второй мировой войны войска Германии вышли за пределы страны

Переброска

Германия официально развернула постоянную бронетанковую бригаду в Литве.

Это первое постоянное присутствие немецких войск за рубежом со времен Второй мировой войны. До сих пор подразделения бундесвера находились за пределами Германии только в рамках временных миссий.

Фаворит

Глава крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла оказался впереди как фаворит президентских выборов во Франции по результатам опроса.

По данным опроса, 36% французов готовы голосовать за Барделлу в первом туре президентских выборов, если он заменит председателя фракции «Национального объединения» в Национальном собрании Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года.

За главой «Национального объединения» следует бывший премьер-министр Эдуар Филипп с поддержкой 23-25% избирателей Франции. На третьем месте крайне левый политик Жан-Люк Меланшон - 13%.

Город под контролем бандитов

Бунт

На Гаити бандиты захватили находящийся в центре страны город Миребале.

Из местной тюрьмы были освобождены все заключенные. На свободе оказались сотни осужденных.

В город ворвалось несколько десятков хорошо вооруженных преступников. Бандиты убили несколько человек и подожгли полицейский участок.

Бандиты в течение нескольких недель угрожали захватить город и местные жители настоятельно призывали усилить безопасность, но власти не предприняли никаких действий.

Резонер

В США сенатор-демократ Кори Букер провел 13-часовое выступление без единого перерыва в знак протеста против политики президента Дональда Трампа.

Выступление в конгрессе началось вечером 31 марта и продолжалось до утра 1 апреля. Все это время ему пришлось стоять, не отлучаясь от трибуны.

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