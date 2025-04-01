Трамп хочет упростить правила экспорта американского оружия

По словам его источников, администрация США может объявить об этом шаге в ближайшие дни. Указ, в частности, будет предусматривать смягчение норм, касающихся согласования с Конгрессом США продажи американских вооружений.

Согласно действующим законам, вашингтонская администрация должна запрашивать согласие Конгресса при передаче другому государству вооружений на сумму 14 млн долларов или более, а также при предоставлении продукции военного назначения или услуг в этой сфере на сумму 50 млн долларов или более. Согласно указу, в первом случае сумма увеличится до 23 млн долларов, во втором - до 83 млн долларов.

Администрация Трампа во время его первого срока на посту президента США разработала ряд инициатив, направленных на наращивание экспорта американских вооружений в другие страны.