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Литва передала Украине шесть систем ПВО

00:34 346

Власти Литвы передали Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть новые системы ПВО от Литвы - шесть», - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

При этом Зеленский не уточнил, доставлены ли они уже в Украину и о каких системах идет речь.

Ранее президент Украины утверждал, что договорился с западными партнерами о получении лицензий на производство систем ПВО. Как ранее писал журнал Forbes, Вооруженные силы Украины вместе с союзниками начали искать способы замены вооружений ПВО американского производства.

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