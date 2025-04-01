В Молдове громят людей Путина… Спецслужбы России отвечают акцией в Кишиневе
Последний день марта в Кишиневе ознаменовался сразу тремя громкими событиями: вынесением приговора о 6 годах тюрьмы депутату парламента Ирине Лозован и ее мужу, брифингом руководителя Службы информации и безопасности (СИБ, основная спецслужба страны) с разоблачениями в адрес посольства России и вызовом посла в МИД Молдовы.
В итоге, как сообщалось, персонами нон грата были объявлены три дипломатических работника. Один из них является сопредседателем от РФ в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая занимается приднестровским урегулированием.
На конфликт в тот же день отреагировала президент Молдовы Майя Санду и в телеэфире осудила действия посольства, обвинив Кремль во «вмешательстве в правосудие Республики Молдова». Говоря о бегстве одного из осужденных депутатов, она признала, что привлечь его к ответственности теперь «будет непросто» из-за укрывательства приднестровской администрацией.
В чем обвиняют посольство России?
Согласно версии молдавской СИБ, посольство России помогло сбежать осужденному депутату молдавского парламента Александру Нестеровскому. Глава спецслужбы Александру Мустяцэ представил записи с видеокамер вблизи здания дипмиссии, в поле зрения которых, по его словам, 18 марта попал беглый парламентарий и 19 марта – микроавтобус с дипломатическими номерами.
Как утверждается, именно на нем тайно вывезли политика в день вынесения приговора и доставили в Приднестровье, неподконтрольное Кишиневу, а ночь перед побегом он провел на территории посольства. Руководитель СИБ также считает, что сотрудники посольства тщательно координировали маршрут, машина игнорировала некоторые дорожные знаки и въехала «по левому берегу реки Днестр без соблюдения установленного порядка» в Приднестровье.
Российское посольство в тот же день отвергло все обвинения и призвало молдавские власти воздержаться от «провокационных домыслов».
Реакция российского МИД ждать себя не заставила: там обещали жесткий ответ. Спикер ведомства Мария Захарова упрекнула молдавские власти в «антироссийском курсе», проводимом «вопреки настрою большинства граждан». После отъезда трех персон нон грата в посольстве России останутся 6 дипломатических и 15 технических сотрудников. Полгода назад Кишинев выслал помощника военного атташе, вслед за чем под подозрение в госизмене попали два сотрудника парламента и пограничной полиции. Говорили об их связи с ГРУ.
Теперь, как сообщила 31 марта президент Молдовы, власти республики направили Тирасполю запрос и потребовали выдать Александра Нестеровского для отбывания наказания. На левом берегу Днестра ответили, что там ничего не знают о его нахождении на территории региона. При этом в некоторых СМИ прошла информация о получении Нестеровским российского гражданства в день вынесения приговора в суде.
Суды над молдавскими депутатами и башканом Гагаузии
Всех троих, а точнее четверых, фигурантов уголовных дел объединяет не только то, что их процессы прошли в одном и том же суде. Для ясности: это районный суд в столице, где традиционно рассматривают дела, которые ведет Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура – особые ведомства, созданные еще при президенте-коммунисте Владимире Воронине. К ним, как правило, попадают все расследования в отношении политиков.
Упомянутый Нестеровский, его коллега по партии Ирина Лозован с мужем и арестованная башкан Гагаузии Евгения Гуцул связаны не только друг с другом, но и с беглым политиком и олигархом Иланом Шором. Как известно, осужденный в Молдове в рамках дела о краже миллиарда из госказны Шор бежал в Израиль, после серии протестных акций в Молдове его партию «Шор» власти закрыли. Позже он появился в Москве и год назад объявил о создании нового блока под названием «Победа» перед выборами президента Молдовы.
Всю эту общественно-политическую структуру в Молдове называют «группой Шора», а представители правящей власти – организованной преступной группировкой. Поскольку избранию Евгении Гуцул в башканы Гагаузии содействовал сам Шор и лидеры его партии, а в ее поддержку высказались Филипп Киркоров, Стас Михайлов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Кишинев, по сути, отказывается признавать легитимность главы автономии и характеризует ее как участницу ОПГ.
Что касается парламентариев из «группы Шора», к ним применяется аналогичная характеристика. Ставший причиной дипломатического скандала депутат Александр Нестеровский весной 2023 года вышел из Партии социалистов, примкнул к фракции Шора в парламенте и объявил о вступлении в партию «Возрождение». Аналогично повела себя его коллега Ирина Лозован. Вскоре оба привлекли внимание правоохранительных органов.
По версии следствия, два года назад Нестеровский встретился в Тель-Авиве с Иланом Шором и получил от него около $35 тыс. за переход в «Возрождение», должность в политбюро и полномочия фактического руководителя партии. Помимо этого, экс-депутату инкриминируют попытку подкупить другого бывшего парламентария, Арину Спэтару, с целью открыть проевропейскую партию в интересах Шора. Спэтару обратилась «куда следует» и уже в качестве агента прокуроров получила от Нестеровского $50 тыс. и 100 тыс. леев.
В сентябре 2023 года парламент лишил его депутатской неприкосновенности. Следствие и дальнейший судебный процесс продлились почти два года. 19 марта суд заочно приговорил политика к 12 годам заключения и штрафу в 500 тыс. леев (около $28 тыс.) за пассивную коррупцию и создание условий для незаконного финансирования партии. На заседание он не явился и был объявлен в розыск, а через две недели оказался в центре скандала с посольством.
В этот день, 31 марта, его коллега Ирина Лозован вместе с мужем Павлом Гырляну получили приговор на 6 и 5 лет тюрьмы соответственно. Как утверждают прокуроры, экс-депутат вместе с Нестеровским побывала в Израиле на встрече с Шором и точно так же сменила партийную принадлежность. Следствие считает, что ей предстояло убеждать, в том числе финансово, мэров из провинции переходить в «Возрождение».
Уголовное дело открыли в августе 2023 года, когда ее мужа, служившего муниципальным советником в городке Окница, задержали при передаче местному градоначальнику $30 тыс. Мэр сообщил, что ему обещали миллион леев (около $55 тыс.) в личные руки и столько же на нужды муниципалитета.
Лозован и Гырляну тоже исчезли до вынесения судом приговора, и где они находятся неизвестно. В молдавских СМИ прозвучало предположение, что там же, где Нестеровский, поскольку прокуратура заявила о невозможности пересечения молдавской границы. Все трое назвали уголовные дела политическим преследованием, вины не признали. Помимо этого, фамилия Лозован фигурировала в одном из дел против башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
Как известно, в отношении главы автономии ведется два расследования. Согласно данным первого, ей инкриминируют получение финансирования для предвыборной кампании от ОПГ, то есть от Илана Шора. Второй комплекс обвинений сводится к незаконной перевозке и передаче денег на оплату протестов, организованных в 2022 году тогда еще существовавшей партией «Шор».
31 марта суд рассматривал ходатайство об аресте башкана на 30 дней по третьему уголовному делу. Со ссылкой на данные спецслужб прокуроры заявили, что она пыталась бежать от молдавского правосудия, когда была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. По их версии, Гуцул собиралась вылететь в Стамбул под предлогом участия в медийном форуме, а из Турции перебраться в Россию. Политик заявила, что бегство из страны стало бы отказом от мандата башкана. «Я от своего мандата не откажусь!» - сказала она.
1 апреля суд отклонил требование об аресте, прокуроры обжалуют решение. А пока Евгения Гуцул находится в СИЗО центральной тюрьмы Кишинева: ей назначили 20-дневное предварительное содержание под стражей, частично удовлетворив предыдущее ходатайство о лишении свободы на месяц. Каждое заседание сопровождают протесты сторонников «группы Шора» у здания суда. В понедельник их прошло даже два – в поддержку Гуцул и в поддержку исчезнувшего депутата Ирины Лозован.