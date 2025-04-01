В Молдове громят людей Путина… Спецслужбы России отвечают акцией в Кишиневе

Последний день марта в Кишиневе ознаменовался сразу тремя громкими событиями: вынесением приговора о 6 годах тюрьмы депутату парламента Ирине Лозован и ее мужу, брифингом руководителя Службы информации и безопасности (СИБ, основная спецслужба страны) с разоблачениями в адрес посольства России и вызовом посла в МИД Молдовы. В итоге, как сообщалось, персонами нон грата были объявлены три дипломатических работника. Один из них является сопредседателем от РФ в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая занимается приднестровским урегулированием. На конфликт в тот же день отреагировала президент Молдовы Майя Санду и в телеэфире осудила действия посольства, обвинив Кремль во «вмешательстве в правосудие Республики Молдова». Говоря о бегстве одного из осужденных депутатов, она признала, что привлечь его к ответственности теперь «будет непросто» из-за укрывательства приднестровской администрацией.

В чем обвиняют посольство России? Согласно версии молдавской СИБ, посольство России помогло сбежать осужденному депутату молдавского парламента Александру Нестеровскому. Глава спецслужбы Александру Мустяцэ представил записи с видеокамер вблизи здания дипмиссии, в поле зрения которых, по его словам, 18 марта попал беглый парламентарий и 19 марта – микроавтобус с дипломатическими номерами. Как утверждается, именно на нем тайно вывезли политика в день вынесения приговора и доставили в Приднестровье, неподконтрольное Кишиневу, а ночь перед побегом он провел на территории посольства. Руководитель СИБ также считает, что сотрудники посольства тщательно координировали маршрут, машина игнорировала некоторые дорожные знаки и въехала «по левому берегу реки Днестр без соблюдения установленного порядка» в Приднестровье. Российское посольство в тот же день отвергло все обвинения и призвало молдавские власти воздержаться от «провокационных домыслов». Реакция российского МИД ждать себя не заставила: там обещали жесткий ответ. Спикер ведомства Мария Захарова упрекнула молдавские власти в «антироссийском курсе», проводимом «вопреки настрою большинства граждан». После отъезда трех персон нон грата в посольстве России останутся 6 дипломатических и 15 технических сотрудников. Полгода назад Кишинев выслал помощника военного атташе, вслед за чем под подозрение в госизмене попали два сотрудника парламента и пограничной полиции. Говорили об их связи с ГРУ. Теперь, как сообщила 31 марта президент Молдовы, власти республики направили Тирасполю запрос и потребовали выдать Александра Нестеровского для отбывания наказания. На левом берегу Днестра ответили, что там ничего не знают о его нахождении на территории региона. При этом в некоторых СМИ прошла информация о получении Нестеровским российского гражданства в день вынесения приговора в суде.

Суды над молдавскими депутатами и башканом Гагаузии Всех троих, а точнее четверых, фигурантов уголовных дел объединяет не только то, что их процессы прошли в одном и том же суде. Для ясности: это районный суд в столице, где традиционно рассматривают дела, которые ведет Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура – особые ведомства, созданные еще при президенте-коммунисте Владимире Воронине. К ним, как правило, попадают все расследования в отношении политиков. Упомянутый Нестеровский, его коллега по партии Ирина Лозован с мужем и арестованная башкан Гагаузии Евгения Гуцул связаны не только друг с другом, но и с беглым политиком и олигархом Иланом Шором. Как известно, осужденный в Молдове в рамках дела о краже миллиарда из госказны Шор бежал в Израиль, после серии протестных акций в Молдове его партию «Шор» власти закрыли. Позже он появился в Москве и год назад объявил о создании нового блока под названием «Победа» перед выборами президента Молдовы. Всю эту общественно-политическую структуру в Молдове называют «группой Шора», а представители правящей власти – организованной преступной группировкой. Поскольку избранию Евгении Гуцул в башканы Гагаузии содействовал сам Шор и лидеры его партии, а в ее поддержку высказались Филипп Киркоров, Стас Михайлов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Кишинев, по сути, отказывается признавать легитимность главы автономии и характеризует ее как участницу ОПГ. Что касается парламентариев из «группы Шора», к ним применяется аналогичная характеристика. Ставший причиной дипломатического скандала депутат Александр Нестеровский весной 2023 года вышел из Партии социалистов, примкнул к фракции Шора в парламенте и объявил о вступлении в партию «Возрождение». Аналогично повела себя его коллега Ирина Лозован. Вскоре оба привлекли внимание правоохранительных органов.

По версии следствия, два года назад Нестеровский встретился в Тель-Авиве с Иланом Шором и получил от него около $35 тыс. за переход в «Возрождение», должность в политбюро и полномочия фактического руководителя партии. Помимо этого, экс-депутату инкриминируют попытку подкупить другого бывшего парламентария, Арину Спэтару, с целью открыть проевропейскую партию в интересах Шора. Спэтару обратилась «куда следует» и уже в качестве агента прокуроров получила от Нестеровского $50 тыс. и 100 тыс. леев. В сентябре 2023 года парламент лишил его депутатской неприкосновенности. Следствие и дальнейший судебный процесс продлились почти два года. 19 марта суд заочно приговорил политика к 12 годам заключения и штрафу в 500 тыс. леев (около $28 тыс.) за пассивную коррупцию и создание условий для незаконного финансирования партии. На заседание он не явился и был объявлен в розыск, а через две недели оказался в центре скандала с посольством. В этот день, 31 марта, его коллега Ирина Лозован вместе с мужем Павлом Гырляну получили приговор на 6 и 5 лет тюрьмы соответственно. Как утверждают прокуроры, экс-депутат вместе с Нестеровским побывала в Израиле на встрече с Шором и точно так же сменила партийную принадлежность. Следствие считает, что ей предстояло убеждать, в том числе финансово, мэров из провинции переходить в «Возрождение». Уголовное дело открыли в августе 2023 года, когда ее мужа, служившего муниципальным советником в городке Окница, задержали при передаче местному градоначальнику $30 тыс. Мэр сообщил, что ему обещали миллион леев (около $55 тыс.) в личные руки и столько же на нужды муниципалитета.