Трамп и ас-Сиси обсудили хуситов

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы, касающиеся американских ударов по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене, а также ситуацию в секторе Газа.

«Мой телефонный разговор с президентом Египта ас-Сиси прошел очень хорошо», - написал Трамп в соцсети Truth Social. «Мы обсудили ряд вопросов, включая невероятные успехи, которых мы добились в противодействии уничтожающим суда хуситам в Йемене. Также [мы] обсудили Газу, возможные решения, военную подготовку и прочее», - добавил он. При этом Трамп не привел дополнительных подробностей.

15 марта Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Трамп объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная группа USS Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через Баб-эль-Мандебский пролив. С ноября 2023 года хуситы регулярно атакуют корабли и гражданские суда в Красном море, объясняя свои действия поддержкой сектора Газа.