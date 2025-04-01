Россия атакует Украину после «небольшой паузы»

Российские войска после «паузы» прошлой ночью снова запустили ударные беспилотники в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Вечером 1 апреля в ряде областей Украины объявили тревогу. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара российского БПЛА по прифронтовой общине Запорожской области погиб человек.

Также сообщается об атаках беспилотников в направлении Одесской и Николаевской областей. Ночью военные предупредили об угрозе дронов-камикадзе для Харьковской области.