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Ле Пен о своем аресте

Россия атакует Украину после «небольшой паузы»

01:39 541

Российские войска после «паузы» прошлой ночью снова запустили ударные беспилотники в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Вечером 1 апреля в ряде областей Украины объявили тревогу. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара российского БПЛА по прифронтовой общине Запорожской области погиб человек.

Также сообщается об атаках беспилотников в направлении Одесской и Николаевской областей. Ночью военные предупредили об угрозе дронов-камикадзе для Харьковской области.

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