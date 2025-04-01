Трамп теряет надежду на мир. Какие шаги предпримет Вашингтон?

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни усомнились в вероятности того, что Вашингтон сможет добиться мирного соглашения в ближайшие несколько месяцев, сообщает Reuters. По словам двух американских чиновников, в администрации разрабатывают новые планы давления на Киев и Москву.

В начале своего второго президентского срока Трамп и его главные советники планировали достичь полного прекращения огня к апрелю или маю и затем рассчитывали выступить посредниками в заключении прочного мирного соглашения в последующие месяцы. «Однако ни одно из соглашений не кажется неизбежным, что грозит затягиванием войны и необходимостью большей поддержки для Киева со стороны Запада», - сказали собеседники. Издание отмечает, что такой исход стал бы проклятием для американского лидера, который неоднократно обещал скорое завершение войны.

По данным Reuters, если высокопоставленные чиновники последние недели в частном порядке жаловались на то, как Киев ведет переговоры, то в последние дни они все больше разочаровываются в Москве. По словам источников, в ходе серии встреч и телефонных разговоров в минувшие выходные чиновники Белого дома и Госдепартамента признали, что президент России Владимир Путин «активно сопротивляется» попыткам Вашингтона заключить прочное мирное соглашение. Теперь они обсуждают, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Москву к соглашению.

«Трамп последнее время уверял, что доверяет российскому коллеге и что верит в его готовность к миру, однако в последние дни Белый дом стал настороженно относиться к намерениям Москвы», - сообщили собеседники. «Хотя американский лидер и продолжает выражать уверенность в том, что Россия хочет положить конец конфликту», - отмечают они.