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Почему на заводе SOCAR снизилось производство карбамида?

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Ламия Исаева, специально для haqqin.az
04:27 190

Дефицит в азотных удобрениях (карбамиде) в мире к 2030 году может достичь 4 млн тонн, и страны СНГ, в частности, Азербайджан планируют в 2026-29 годах нарастить выпуск карбамида для экспорта в нуждающиеся государства мира.

Как следует из прогноза консалтинговой компании «Имплемента», страны Латинской Америки к 2030 году будут в целом нуждаться в импорте 11,6 млн тонн азотных удобрений против импорта 9,1 млн т в 2023 году, Европа повысит импорт этой продукции до 8,2 млн тонн с 6,8 млн т, страны Северной Америки – до 8,4 млн тонн с 6,4 млн т.

Именно эти рынки являются основными покупателями и азербайджанского карбамида.

Согласно статистическим данным, работающий с 2019 года завод SOCAR Carbamide, в 2024 году почти вышел на пик производственной мощности, выпустив 652,34 тысячи тонн азотных удобрений и экспортировав почти 565 тысяч тонн из них на сумму более $126 млн.

Согласно статистическим данным, работающий с 2019 года завод SOCAR Carbamide, в 2024 году почти вышел на пик производственной мощности

В 2023 году данное предприятие произвело 454 тысячи тонн карбамида, из них 148,8 тысячи тонн закупили страны ЕС.

За весь период деятельности на SOCAR Carbamide было суммарно произведено около 2,3 миллиона тонн азотных удобрений (карбамида), из них около 85% экспортировано.

Экспорт осуществляется через терминал SOCAR в грузинском Кулеви и отгрузки на суда в Черном море.

Рост экспорта в ЕС наблюдается уже третий год, что связано с санкциями в Европе в отношении российских удобрений и ростом европейских закупок удобрений из других стран.

Как стало известно haqqin.az, в 2025 году рост выпуска карбамида на заводе SOCAR Carbamide (единственный производитель такого вида удобрений) снизится до 592 тысячи тонн, что связано с рядом профилактических работ на производственных установках предприятия.

Однако уже в течение 2026-29 годов карбамидный завод в Азербайджане планирует достичь своей проектной мощности и выпускать 660 тысяч тонн в год.

SOCAR Carbamide является резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка, играет существенную роль в экспорте ненефтяной продукции Азербайджана (почти 8% по итогам 2024 года).

Азотное удобрение важно, т.к. усиливает рост сельскохозяйственных культур, позволяя повышать их урожайность.

Кроме того, применение карбамида эффективно при любых температурах.

Производимые на SOCAR Carbamide азотные удобрения также удовлетворяют спрос местных фермеров.

Вместе с тем, Азербайджан импортирует фосфорные и калийные удобрения, которые не выпускаются в стране из-за коммерческой нецелесообразности.

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