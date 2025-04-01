Почему на заводе SOCAR снизилось производство карбамида?

Дефицит в азотных удобрениях (карбамиде) в мире к 2030 году может достичь 4 млн тонн, и страны СНГ, в частности, Азербайджан планируют в 2026-29 годах нарастить выпуск карбамида для экспорта в нуждающиеся государства мира.

Как следует из прогноза консалтинговой компании «Имплемента», страны Латинской Америки к 2030 году будут в целом нуждаться в импорте 11,6 млн тонн азотных удобрений против импорта 9,1 млн т в 2023 году, Европа повысит импорт этой продукции до 8,2 млн тонн с 6,8 млн т, страны Северной Америки – до 8,4 млн тонн с 6,4 млн т.

Именно эти рынки являются основными покупателями и азербайджанского карбамида.

Согласно статистическим данным, работающий с 2019 года завод SOCAR Carbamide, в 2024 году почти вышел на пик производственной мощности, выпустив 652,34 тысячи тонн азотных удобрений и экспортировав почти 565 тысяч тонн из них на сумму более $126 млн.