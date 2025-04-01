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Ильхам Алиев о мечтах Армении

фото; обновлено 13:15
13:15 4151

Так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», на включении которой в мирный договор до января 2024 года настаивала Армения, нет, она существовала только в мечтах Армении, заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Сегодня в ходе беседы я в достаточной степени проинформировал господина президента о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Я отметил, что после окончания Второй Карабахской войны именно Азербайджан и лично я стали инициаторами начала мирных переговоров. В то время ни Армения, ни еще функционировавшая тогда Минская группа ОБСЕ не выдвинули подобного предложения. Это предложение было сделано азербайджанской стороной. Это само по себе показывает, насколько мы заинтересованы в заключении мирного договора», - сказал глава азербайджанского государства.

Штайнмайер, в свою очередь, выразил большие надежды на мир между Баку и Ереваном: «Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном имеет очень большое значение. Настал важный момент в достижении соглашения. Надеюсь, что этот момент будет использован для подписания мирного договора, и в вашем регионе установится действительно прочный мир. Я возлагаю на это большие надежды».

* * * 12:35

Победа Азербайджана в 44-дневной войне открыла путь к мирным переговорам, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Я считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились», - подчеркнул глава государства.

Алиев выразил уверенность, что визит президента Германии в Азербайджан будет иметь очень позитивные результаты и придаст «новый импульс» двусторонним отношениям: «Это первый официальный визит президента Германии в Азербайджан в истории двусторонних отношений, и уверен, что его результаты еще больше сблизят наши страны. Результаты, достигнутые в экономической сфере, нас, естественно, воодушевляют, потому что в январе-феврале текущего года наш товарооборот увеличился почти в три раза».

* * * 12:00

Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

* * * 10:23

В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Штайнмайера встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Затем началась встреча Алиева и Штайнмайера один на один.

Президент Германии прибыл в Азербайджан во вторник, 1 апреля. В аэропорту его встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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