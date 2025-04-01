Ильхам Алиев о мечтах Армении

Так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», на включении которой в мирный договор до января 2024 года настаивала Армения, нет, она существовала только в мечтах Армении, заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Сегодня в ходе беседы я в достаточной степени проинформировал господина президента о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Я отметил, что после окончания Второй Карабахской войны именно Азербайджан и лично я стали инициаторами начала мирных переговоров. В то время ни Армения, ни еще функционировавшая тогда Минская группа ОБСЕ не выдвинули подобного предложения. Это предложение было сделано азербайджанской стороной. Это само по себе показывает, насколько мы заинтересованы в заключении мирного договора», - сказал глава азербайджанского государства.

Штайнмайер, в свою очередь, выразил большие надежды на мир между Баку и Ереваном: «Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном имеет очень большое значение. Настал важный момент в достижении соглашения. Надеюсь, что этот момент будет использован для подписания мирного договора, и в вашем регионе установится действительно прочный мир. Я возлагаю на это большие надежды».