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Ле Пен о своем аресте

Новый скандал с Майклом Уолтцом

10:51 2327

Члены Совета нацбезопасности США, включая советника Трампа, обсуждали государственные дела через личные аккаунты Gmail, сообщает The Washington Post со ссылкой на документы и источники.

Это еще менее безопасно, чем общаться в Signal, отмечает издание.

Старший помощник Уолтца писал с почты Google коллегам из других правительственных агентств, чтобы снова обсудить детали военного конфликта в Йемене - военные позиции и системы вооружения. При этом коллеги ему отвечали с правительственных аккаунтов.

«Использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая, что иностранные спецслужбы придают исключительное значение переписке и расписанию высокопоставленных правительственных чиновников, к которым относится, например, помощник по национальной безопасности», — отмечает издание.

Пресс-секретарь СНБ Хьюз опроверг вышеупомянутые данные. Он отметил, что в рабочей переписке Уолтц и его коллеги используют только специализированные зашифрованные платформы.

Ранее The Wall Street Journal писал, что после утечки данных в чате Signal помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц теряет поддержку Дональда Трампа и влияние в Белом доме.

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