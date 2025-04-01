Американский сенатор 25 часов подряд критиковал Трампа в Сенате

Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер выступал в Сенате США более 25 часов, критикуя президента Дональда Трампа.

Его речь продолжалась 25 часов и 5 минут, что стало самой длинной в истории верхней палаты. Об этом сообщает Associated Press.

Букер начал выступление вечером 31 марта и завершил его вечером 1 апреля, заявив, что намерен говорить, пока позволит здоровье. После завершения речи он покинул зал, прихрамывая, но в сопровождении аплодисментов коллег.