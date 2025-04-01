Американский сенатор 25 часов подряд критиковал Трампа в Сенате
Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер выступал в Сенате США более 25 часов, критикуя президента Дональда Трампа.
Его речь продолжалась 25 часов и 5 минут, что стало самой длинной в истории верхней палаты. Об этом сообщает Associated Press.
Букер начал выступление вечером 31 марта и завершил его вечером 1 апреля, заявив, что намерен говорить, пока позволит здоровье. После завершения речи он покинул зал, прихрамывая, но в сопровождении аплодисментов коллег.
«Это ненормальные времена для нашей страны. И мы не должны воспринимать их как норму. Угрозы демократии реальны, и мы обязаны делать больше, чтобы им противостоять», — сказал сенатор.
Как отмечает AP, во время выступления Букеру помогали коллеги-демократы, периодически задавая вопросы, чтобы дать ему передышку.
Предыдущий рекорд принадлежал сенатору Строму Турмонду, который в 1957 году говорил 24 часа и 18 минут, выступая против закона о гражданских правах.