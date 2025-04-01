Европа отворачивается от США

По данным источников, состоялись уже четыре такие встречи, в которых США не участвуют. В ходе обсуждений чиновники признали, что снизить зависимость от американского оружия будет сложно, дорого и небыстро. Несмотря на стремление укрепить собственную оборону, большинство государств не хотят разрыва с Вашингтоном. «Мы не хотим строить стены там, где они не нужны», — отметил один из участников переговоров.

Об этом сообщает Defense One со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным Reuters, ситуация усугубилась после того, как США приостановили обмен разведданными с Украиной. Это ударило по доверию к американскому руководству и поставило под сомнение устойчивость военных поставок из США. В ЕС опасаются, что Вашингтон будет использовать зависимость от американских вооружений для политического давления на Брюссель.

Тем временем Еврокомиссия предложила странам ЕС увеличить военные расходы, объединить ресурсы и развивать совместные проекты в оборонной сфере. Некоторые из инициатив предполагают приоритет закупок внутри Евросоюза, что может ограничить участие американских компаний.