Трамп рассылает мигрантов по миру

По данным издания, аналогичные предложения направлены нескольким африканским странам — Бенину, Руанде, Ливии и Эсватини, а также Монголии. Кроме того, Белый дом обсуждает возможность долгосрочных соглашений с Гондурасом и Коста-Рикой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В обмен на сотрудничество Вашингтон предлагает финансовую поддержку и политические преимущества. Речь идет о мигрантах, чьи родные страны не спешат принимать их обратно или отказываются от репатриации.

Как отмечает WSJ, аналогичная схема уже была протестирована в Панаме — в феврале туда прибыл самолет с более чем 100 мигрантами с Ближнего Востока, после чего панамские власти начали процедуру их возвращения на родину.

С начала своего президентства Дональд Трамп активно продвигает ужесточение иммиграционной политики. В январе он подписал указ о введении режима ЧС на границе с Мексикой. Также были расширены полномочия служб депортации, включая возможность ускоренного выдворения мигрантов без решения суда.

По данным New York Post, с момента инаугурации более 100 тысяч человек были депортированы из США.