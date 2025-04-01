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Ле Пен о своем аресте

Трамп рассылает мигрантов по миру

11:30 1152

Администрация президента США Дональда Трампа через неофициальные каналы предложила ряду стран Европы, включая Молдову и Косово, принять депортируемых из США нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, аналогичные предложения направлены нескольким африканским странам — Бенину, Руанде, Ливии и Эсватини, а также Монголии. Кроме того, Белый дом обсуждает возможность долгосрочных соглашений с Гондурасом и Коста-Рикой.

В обмен на сотрудничество Вашингтон предлагает финансовую поддержку и политические преимущества. Речь идет о мигрантах, чьи родные страны не спешат принимать их обратно или отказываются от репатриации.

Как отмечает WSJ, аналогичная схема уже была протестирована в Панаме — в феврале туда прибыл самолет с более чем 100 мигрантами с Ближнего Востока, после чего панамские власти начали процедуру их возвращения на родину.

С начала своего президентства Дональд Трамп активно продвигает ужесточение иммиграционной политики. В январе он подписал указ о введении режима ЧС на границе с Мексикой. Также были расширены полномочия служб депортации, включая возможность ускоренного выдворения мигрантов без решения суда.

По данным New York Post, с момента инаугурации более 100 тысяч человек были депортированы из США.

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