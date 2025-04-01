Коррупция не пройдет

В первом квартале 2025 года в отношении 39 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана были применены дисциплинарные взыскания.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева об утверждении "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы" с мая 2023 года Госслужба продолжает комплексные меры по борьбе с коррупцией, повышению прозрачности и совершенствованию нормативно-правовой базы.

Так, в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, были проведены служебные проверки, по итогам которых в 2023 году приняты меры дисциплинарного взыскания и организационно-штатные меры в отношении 78 сотрудников, в прошлом году - в отношении 249, а в первом квартале 2025 года - в отношении 39 человек. В том числе 3 сотрудника были уволены в запас с негативной формулировкой и расторжением договора.

Материалы в отношении 22 человек по 15 фактам в 2023 году, 95 человек по 51 факту в 2024 году и 40 человек по 12 фактам в текущем году направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для принятия процессуального решения.

Отметим, согласно указу главы государства от 2023 года, итоговое медобследование призывников, в отношении которых принято решение по 4 категориям годности, с июля 2024 осуществляется Госагентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда и соцзащиты населения.

Электронный обмен информацией между ведомствами дает положительные результаты в предотвращении коррупции, обеспечении объективности и повышении прозрачности.

Граждане, столкнувшиеся с фактами коррупции, нарушениями законодательства или другими незаконными действиями, могут обратиться в call-центр 9100 Государственной службы или по электронной почте [email protected].