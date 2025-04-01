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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Израиль разворачивает масштабное наступление в Газе

11:42 685

Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа с целью усиления давления на движение ХАМАС и освобождения заложников.

Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, призвав жителей Газы «свергнуть ХАМАС своими силами».

По его словам, операция «Отвага и меч» направлена на уничтожение боевиков, ликвидацию инфраструктуры и установление контроля армии над новыми территориями, которые планируется включить в зоны безопасности Израиля.

Кац отметил, что активизация действий армии должна «усилить давление на ХАМАС, который отказывается вести переговоры по освобождению заложников», и приблизить выполнение главной цели операции. «Я призываю жителей Газы действовать — устранить ХАМАС и вернуть заложников. Это единственный путь к окончанию войны», — заявил он.

Боевые действия в секторе были возобновлены 18 марта после периода относительного затишья. Израильская сторона объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах при посредничестве США. ХАМАС в свою очередь возложил ответственность за эскалацию на Израиль и Вашингтон.

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