Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии

Подорвавшийся на мине 57-летний житель Агдамского района Нуреддин Аббасов находится в тяжелом состоянии, сообщили в TƏBİB. Отмечается, что мужчина госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы 2 апреля около 12:00. Ему предстоит операция, в ходе которой ампутируют нижнюю треть правой голени. В настоящее время состояние Аббасова оценивается как тяжелое.

* * * 12:04 В селе Чеменли Агдамского района 2 апреля житель района, 55-летний Нуреддин Аббасов, во время выпаса скота зашел на неразминированную территорию и подорвался на противопехотной мине.