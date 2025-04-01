Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии
Подорвавшийся на мине 57-летний житель Агдамского района Нуреддин Аббасов находится в тяжелом состоянии, сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что мужчина госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы 2 апреля около 12:00. Ему предстоит операция, в ходе которой ампутируют нижнюю треть правой голени. В настоящее время состояние Аббасова оценивается как тяжелое.
* * * 12:04
В селе Чеменли Агдамского района 2 апреля житель района, 55-летний Нуреддин Аббасов, во время выпаса скота зашел на неразминированную территорию и подорвался на противопехотной мине.
Об этом распространили информацию пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).
Он получил травму ноги и был госпитализирован.
По факту проводится расследование. Ведомства вновь призвали граждан соблюдать меры безопасности и не заходить в зоны минной опасности.