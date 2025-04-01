Масштабная договоренность России и Украины

Россия и Украина достигли масштабной договоренности по пленным военнослужащим — стороны обменяются более чем тысячью посылками для содержащихся в плену бойцов, сообщила уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова.

По ее словам, Москва и Киев передадут по полторы тысячи посылок в апреле. Она подчеркнула, что такие обмены проводились и ранее.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, в которых находятся ребята», — объявила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих.