Вучич заявил о тайных переговорах с Путиным

По словам Вучича, он не виделся с Путиным три года, но «многие говорили с ним тайно». «И я знаю по крайней мере двух мировых лидеров, которые тайно с ним разговаривали, потому что, конечно, у меня остались друзья в Кремле и в некоторых других странах», — сказал президент Сербии.

Когда Марио Науфал предположил, что это были премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые встречались с Путиным в 2024 году, Александр Вучич ответил, что «это были многие другие».

Независимых подтверждений этой информации нет. В Кремле не комментировали заявление Вучича.