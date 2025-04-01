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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Ле Пен намерена обратиться в Европейский суд

12:48 235

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерена обратиться в связи с вынесенным решением в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный совет Франции.

«Я обращусь в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции. Я воспользуюсь всеми возможными средствами правовой защиты. Я не отступлю», - сказала политик в интервью газете Le Parisien.

Ранее Ле Пен заявила, что власти Франции применили «атомную бомбу» против правой оппозиции, чтобы победить на президентских выборах 2027 года. Политик подчеркнула, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся сдержать рост правых сил, и они отстоят интересы своих избирателей в ближайшей предвыборной кампании.

Также радио RTL опубликовало данные, согласно которым Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту главы партии «Национальное объединение», занял первое место в опросе избирателей среди потенциальных кандидатов на президентских выборах 2027 года.

Напомним, что 31 марта суд в Париже признал Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах. Политика приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, а также запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

Приговор вызвал шквал резкой реакции со стороны союзников Ле Пен в стране и за рубежом.

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