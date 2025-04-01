Индия заявила о «вторжении» военных Пакистана в Кашмир

Пакистанские войска вторглись на территорию Индии в секторе Пунч в союзной территории Джамму и Кашмир и открыли огонь вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, утверждает представитель ВС Индии.

На «неспровоцированное» вторжение индийские военнослужащие «дали эффективный, контролируемый и выверенный ответ», приводит издание Hindustan Times его.

«Ситуация находится под контролем и тщательно отслеживается. Индийская армия вновь заявляет о важности соблюдения принципов взаимопонимания, достигнутого в 2021 году между представителями ВС Индии и Пакистана для поддержания мира вдоль линии контроля», - сказал представитель индийской армии.

Индийские СМИ пишут, что «вторжение» пакистанских солдат в Джамму и Кашмир произошло незадолго до посещения этого региона 7-8 апреля министром внутренних дел республики Амитом Шахом. В секторе Пунч сейчас проходит широкомасштабная антитеррористическая операция.

Кашмир остается предметом непрекращающегося острого спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В Кашмире нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля, вдоль которой Индия и Пакистан соблюдают режим о прекращении огня.