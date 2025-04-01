Американцы подсчитывают, во сколько им обойдется Гренландия

Сотрудники бюджетного управления анализируют, сколько будет стоить содержание территории, включая финансирование государственных услуг для 58 тысяч жителей. Параллельно оцениваются возможные доходы от природных ресурсов Гренландии.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Один из рассматриваемых вариантов — предложение Гренландии более выгодной финансовой схемы, чем та, которую предоставляет Дания (субсидии около $600 млн в год). «Обсуждается, какие будут затраты и выгоды для США, если Гренландия согласится на такое решение», — сообщил источник из администрации.

В Белом доме рассчитывают, что расходы могут быть компенсированы за счет роялти от добычи ресурсов и налогов с коммерческой деятельности. Однако, как отмечает WP, прогнозы по ресурсам остаются неопределенными: климат тяжелый, а местные власти ранее уже отклоняли ряд проектов в этой сфере.