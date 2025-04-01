Врач устроил шоу в операционной. Минздрав начал проверку
В социальных сетях распространились видеокадры, на которых врач из клиники Tuana Estetic Centre ведет прямую трансляцию во время операции по подтяжке лица. Кроме того, врач еще и успевала отвечать на вопросы.
В Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана сообщили haqqin.az, что начато расследование в отношении врача, транслировавшего операцию в прямом эфире в социальных сетях.
«Мы осведомлены о данном случае. В ЦАЭ уже создана рабочая группа для расследования инцидента. Вопрос будет тщательно изучен, при необходимости примем решение о проведении внеплановой проверки. Общественность будет проинформирована о результатах», — говорится в сообщении.
Отметим, что ранее некоторые врачи уже вели прямые эфиры из операционных, включая случаи празднования дней рождения во время операций.