Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана

«Благодаря стабильным поставкам азербайджанского газа и его важной роли в поддержании конкурентоспособных цен в Болгарии, EWRC снизила стоимость природного газа, который распределяет по стране Bulgargaz, с 87,58 болгарских левов за 1 МВт·ч (средняя цена марта) до 75,08 левов за 1 МВт·ч в апреле (без учета затрат на доступ, транспортировку, акциз и НДС). По этой цене газ в стране будет поставляться конечным потребителям, а также предприятиям, производящим электроэнергию», — сообщила EWRC.

Комиссия по энергетическому и водному регулированию (EWRC) Болгарии сообщила 2 апреля, что природный газ из Азербайджана в апреле покроет 68,66% потребностей страны в голубом топливе.

Болгария с 2021 года получает азербайджанский газ, а в 2024 году вышла на пик закупок — 2 млрд кубометров (вдвое больше 2023 года) исходя из годовой потребности страны в газе, составляющей около 3 млрд кубометров.

Как сообщили haqqin.az в SOCAR, в 2025 году из Азербайджана в Болгарию также может поступить 2 млрд кубометров газа как по Южному газовому коридору (ЮГК), так и через газораспределительный узел «Странджа-2» на турецко-болгарской границе («Малкочлар/Странджа-2»).

В зависимости от ежесуточного спроса азербайджанский газ в Болгарии также может продаваться на Balkan Gas Hub, небольшие его объемы также могут идти в соседствующие с Болгарией страны — в Сербию и Северную Македонию (по их запросу подобные операции осуществляются уже второй год).

Также стало известно, что с 2024 года SOCAR на территории Болгарии участвует в программе правительства Болгарии «Гибридная газификация», организуя доставку разного вида газа промышленным и социальным потребителям (школы в разных регионах Болгарии). Цель этой миссии — вхождение SOCAR в ТОП-5 газораспределительных компаний Болгарии.

Дальнейшие перспективы азербайджано-болгарского энергетического сотрудничества будут обсуждаться 4 апреля в Баку в рамках 11-го заседания Консультативного Совета ЮГК и 3-го заседания Совета по «зеленой энергетике».