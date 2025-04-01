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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Иран отверг угрозы Трампа

13:05 251

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ядерную проблему Ирана невозможно решить военным путем.

По его словам, угрозы военных ударов, которые выдвигал президент США Дональд Трамп, не имеют смысла.

«Не существует военного варианта решения», — написал Аракчи в соцсети X, добавив, что катастрофические ошибки США в регионе, стоившие более $7 трлн, являются доказательством неэффективности военных действий.

Он подчеркнул, что дипломатия «срабатывала в прошлом и может работать сейчас» и что за 7 лет после выхода США из СВПД не было ни одного доказательства того, что Иран нарушал свои обязательства по ядерному оружию.

Ранее Трамп установил двухмесячный срок для заключения нового соглашения, заявив, что предпочел бы сделку, но если соглашение не будет достигнуто, США могут применить «мощную бомбардировку». США вышли из СВПД в 2018 году и восстановили санкции против Ирана, что привело к частичному нарушению условий соглашения Тегераном.

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