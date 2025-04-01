Иран отверг угрозы Трампа

Он подчеркнул, что дипломатия «срабатывала в прошлом и может работать сейчас» и что за 7 лет после выхода США из СВПД не было ни одного доказательства того, что Иран нарушал свои обязательства по ядерному оружию.

Ранее Трамп установил двухмесячный срок для заключения нового соглашения, заявив, что предпочел бы сделку, но если соглашение не будет достигнуто, США могут применить «мощную бомбардировку». США вышли из СВПД в 2018 году и восстановили санкции против Ирана, что привело к частичному нарушению условий соглашения Тегераном.