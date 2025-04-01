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Ле Пен о своем аресте

Гагаузия не хочет независимости

13:09 337

Гагаузия не заинтересована в выходе из состава Молдовы. Об этом заявил председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, опровергнув обсуждаемые в прессе возможные последствия конфликта между Кишиневом и Комратом.

«Мы любим и уважаем наших соседей молдаван, дружим с ними. Мы уважаем нашу Республику Молдова и хотим жить в этой стране», - сказал он в ходе брифинга.

Константинов подтвердил актуальность итогов референдума 2014 года, на котором жители автономии высказались за возможность выхода из состава республики только в том случае, если молдаване решат отказаться от собственного государства и войти в состав Румынии.

Он обратил внимание, что эти идеи и сегодня активно продвигаются местными политиками, а руководство страны предпочитает это не замечать.

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