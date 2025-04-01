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Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет

Турецкого блогера обвиняют в «призывах к захвату власти» в Армении

15:10 1373

В Армении инициировали уголовное расследование в отношении турецкого блогера Огюна Оздемира, которого армянские власти обвиняют в «призывах к насильственному захвату власти».

В Следственном комитете Армении сообщили, что дело возбуждено по факту публичных заявлений, направленных на «захват власти, подрыв территориальной целостности, отказ от государственного суверенитета и насильственное изменение конституционного порядка» (по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении).

Напомним, что недавно турецкий блогер Огюн Оздемир провел прямую трансляцию с площади Республики в Ереване, где поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз. Во время стрима он заявил, что находится на азербайджанской земле. Впоследствии он дал интервью одному из турецких телеканалов.

Ранее глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян заявил, что возбуждено уголовное дело по факту публикации видеороликов, которые турецкий блогер снимал в Ереване.

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