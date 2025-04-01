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Республиканец, на которого Маск потратил $25 млн, проиграл

15:12 1080

Два кандидата-республиканца победили во вторник на специальных выборах во Флориде, где избирались представители в Палату представителей Конгресса США.

Как сообщает «Радио Свобода», эти выборы рассматривались как первый тест популярности президента США Дональда Трампа и Республиканской партии, под чьим контролем оказались Белый дом и Конгресс после выборов в ноябре 2024 года.

Рэнди Файн отмечает победу

Два места в Палате представителей оказались вакантными после того, как президент Трамп назначил на посты в своей администрации конгрессменов-республиканцев Майка Уолтца и Мэтта Гетца. Основное внимание было привлечено к борьбе между республиканцем Рэнди Файном и демократом Джошем Вэйлом, который потратил на свою кампанию в 12 раз больше средств, чем его республиканский оппонент. Кандидат демократов проиграл с отрывом в 14 пунктов, что дало демократам поводы для оптимизма, поскольку на выборах в ноябре отрыв республиканского кандидата Майка Уолтца составлял 30 пунктов. Республиканец Джимми Патронис победил своего оппонента-демократа в округе, который ранее представлял Мэтт Гетц. Президент Трамп активно поддерживал обоих кандидатов. Победа республиканцев в этих округах с консервативным электоратом, традиционно голосующим за республиканцев, ожидалась. В результате этой победы у республиканцев будет 220 мест в Палате представителей, у демократов - 213.

Еще одним заметным результатом специальных выборов стала победа кандидата демократов на выборах в члены Верховного суда штата Висконсин. Сюзан Крауфорд одержала убедительную победу над республиканцем Брэдом Шимелом, на поддержку кандидатуры которого в ходе предвыборной кампании миллиардер Илон Маск потратил 25 миллионов долларов. Это беспрецедентная в истории выборов судей сумма. Накануне выборов Маск выдал чеки по одному миллиону долларов двум активистам избирательной кампании. Кроме того, Маск предложил по 100 долларов любому жителю штата, который поставит свою подпись под петицией против «судей-активистов», и по 50 долларов тем из избирателей, кто представит свою фотографию рядом с избирательным участком. В поддержку республиканского кандидата в соцсетях выступал и сам президент Трамп.

Верховный суд Висконсина будет рассматривать иск о законности границ избирательных округов в штате, благодаря которым республиканские кандидаты получили преимущество на выборах в Конгресс. В результате избрания судьи Крауфорд в Верховном суде штата большинство перейдет к демократам. Как Маск, так и другие сторонники Трампа писали о том, что поражение в Висконсине может привести к поражению республиканцев на выборах в Палату представителей в 2026 году - если границы округов изменят, от штата может быть избрано больше конгрессменов-демократов.

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