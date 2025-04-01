Лидер оппозиции Молдовы и грузинский судья в черном списке Британии
В среду, 2 апреля, Великобритания объявила о введении санкций в отношении Натальи Параски, лидера оппозиционной партии «Возрождение» в Молдове. Об этом сообщается на официальном портале британского правительства.
«Добавления: физические лица (…) Параска Наталья», — говорится в документе.
В обосновании указывается, что Параска действовала в интересах лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, против которого ранее уже были введены санкции. Также ограничения коснулись АНО «Евразия», членом совета которой она является.
*** 15:16
Великобритания расширила свой санкционный список, включив в него оппозиционного депутата парламента Молдовы Марину Таубер и председателя Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе.
Обновленные данные опубликованы на официальном сайте британского правительства.
Санкции, которые включают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов при их наличии, также затронули судью Тбилисского апелляционного суда Левана Мурусидзе. Кроме того, ограничения коснулись генерального директора АНО «Евразия» Нелли Парутенко.
Все указанные лица были добавлены в рамках «глобального антикоррупционного режима» санкций.