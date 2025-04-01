Лидер оппозиции Молдовы и грузинский судья в черном списке Британии

В среду, 2 апреля, Великобритания объявила о введении санкций в отношении Натальи Параски, лидера оппозиционной партии «Возрождение» в Молдове. Об этом сообщается на официальном портале британского правительства.

«Добавления: физические лица (…) Параска Наталья», — говорится в документе.

В обосновании указывается, что Параска действовала в интересах лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, против которого ранее уже были введены санкции. Также ограничения коснулись АНО «Евразия», членом совета которой она является.