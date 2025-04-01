Вэнс положил глаз на кресло президента

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проявляет необычную активность, что, по мнению The Wall Street Journal, может свидетельствовать о его намерении баллотироваться на пост президента США в будущем.

Издание отмечает, что Вэнс активно участвует в формировании повестки администрации Дональда Трампа, выступая с собственными инициативами. Так, на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля он раскритиковал европейские страны за подавление прав и свобод граждан, заявив, что такая Европа не нужна США.

Кроме того, Вэнс был активным участником перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.

WSJ подчеркивает, что излишняя самостоятельность Вэнса может вызвать недовольство сторонников Трампа, так как его действия могут восприниматься как попытка укрепить свою политическую позицию.