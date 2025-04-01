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Представитель Госдепа в Баку

15:33 1181

Старший советник Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Эрик Джейкобс прибыл с рабочим визитом в Баку. Об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

«В рамках визита он встретится с представителями правительства Азербайджана, руководителями энергетических компаний и специалистами отрасли. Основные темы обсуждений — укрепление энергетической безопасности, развитие лидерства США в энергетической сфере, а также поиск путей для наращивания энергетического потенциала и улучшения благосостояния обеих стран. В пятницу Эрик Джейкобс выступит с речью на 11-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора», — заявили в посольстве.

Отметим, что 4 апреля в Баку пройдет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору.

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