Развитие речи у детей с аутизмом

По ее словам, учитывая потенциальный уровень детей с расстройством аутистического спектра, для адаптации не рекомендуется начинать логопедическую работу без привлечения профильных специалистов: «Логопедическая коррекция в основном направлена на понимание речи, увеличение словарного запаса, развитие звукопроизношения и грамматической стороны речи, а самое главное — формирование связной речи. Логопедам, работающим с детьми с расстройством аутистического спектра, необходимо иметь педагогические навыки, потому что в логопедической работе важна имитация устной речи. При слабых навыках имитации у детей с расстройством аутистического спектра снижается качество логопедической работы».

Когда мы говорим «расстройство аутистического спектра», имеем в виду специфические коммуникативные и социальные расстройства, стереотипное поведение и когнитивную асинхронность (неравномерное развитие). Об этом сказала логопед Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Айгюн Алекперова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Алекперова сообщила, что для детей с расстройством аутистического спектра важно уметь выражать свои желания, поддерживать социальное взаимодействие, интерпретировать информацию, привлекать внимание и задавать вопросы, выражать эмоции, чувства и сообщать о них информацию, формировать навыки социального поведения и диалога: «Например, в процессе социального реагирования у каждого ребенка формируются такие привычки, как контакт, общение, самообслуживание в микро- и макрообществе. Дети, которые в соответствии с возрастными критериями умеют совершать покупки в маркете и занимаются домашними делами, в дальнейшем быстрее учатся делать правильный выбор для себя. Кроме того, умение делать правильный выбор также помогает развивать социальные навыки, физическую активность, логическое мышление, формировать навыки мелкой и крупной моторики, удовлетворять потребности, приобретать опыт. Дисциплина, терпеливость, равномерная коррекция внимания, бытовые занятия на зрительно-моторную координацию поддерживают социальные навыки детей с расстройством аутистического спектра». Логопед отметила, что на начальных этапах логопедической коррекции желательно участие родителей или опекунов ребенка.

Алекперова также указала, что в настоящее время современные технологии стали неотъемлемой частью жизни, однако длительное использование детьми таких технологий, как телевизор, телефон, планшет и другие, независимо от того, есть ли у них нарушения речи или нет, отрицательно влияет на развитие их языковых навыков.

По ее словам, детям в возрасте от 0 до 3 лет категорически не рекомендуется пользоваться техническими устройствами: «У детей старше трех лет, особенно детей с расстройством аутистического спектра, использование этих технических устройств должно быть ограничено на определенный промежуток времени. С ранних лет чрезмерное проведение времени за экраном замедляет развитие речи и усугубляет проблемы с общением. Многие, кто использует такие методики с раннего возраста, испытывают трудности с соединением слов в предложения, пониманием их значений и запоминанием при прослушивании текстов, стихов и рассказов. Учитывая, что процессы в мультфильмах излишне красочны, дети с расстройством аутистического спектра впадают в гипнотическое состояние. В это время коммуникативная функция замедляется, что в дальнейшем может привести к задержкам развития».

Алекперова отметила, что при правильном распределении времени в коррекционной работе с детьми 7-8 лет можно добиться альтернативного развития речи с использованием таких технических устройств, как мобильный телефон, планшет и другие: «При сохранении интерактивности в ходе коррекционной работы наблюдается положительное влияние на развитие диалогической речи, рецептивной и экспрессивной речи».