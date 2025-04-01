«Закон один для всех»: Макрон о приговоре Ле Пен

"Президент не комментировал решение суда, но напомнил, что, во-первых, судьи независимы в своих решениях, и их постановления необходимо уважать. Во-вторых, угрозы судьям неприемлемы", — подчеркнула Прима.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал приговор лидеру ультраправых Марин Ле Пен по делу о махинациях с наймом помощников в Европарламенте, сообщает пресс-секретарь правительства Софи Прима.

Она также отметила, что Макрон заявил, что "каждый имеет право на правосудие, и закон одинаков для всех".

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на участников встречи, Макрон также добавил, что каждый человек, в отношении которого вынесен приговор, сохраняет право на апелляцию.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов от "Национального объединения" виновными в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.