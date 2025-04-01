USD 1.7000
EUR 1.8346
RUB 2.0118
Подписаться на уведомления
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Новость дня
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет

«Закон один для всех»: Макрон о приговоре Ле Пен

15:44 769

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал приговор лидеру ультраправых Марин Ле Пен по делу о махинациях с наймом помощников в Европарламенте, сообщает пресс-секретарь правительства Софи Прима.

"Президент не комментировал решение суда, но напомнил, что, во-первых, судьи независимы в своих решениях, и их постановления необходимо уважать. Во-вторых, угрозы судьям неприемлемы", — подчеркнула Прима.

Она также отметила, что Макрон заявил, что "каждый имеет право на правосудие, и закон одинаков для всех".

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на участников встречи, Макрон также добавил, что каждый человек, в отношении которого вынесен приговор, сохраняет право на апелляцию.

31 марта парижский суд признал Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов от "Национального объединения" виновными в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 1318
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
14:34 1394
Встреча первых леди Азербайджана и Германии
Встреча первых леди Азербайджана и Германии фото
14:35 2423
Забастовка таксистов в Баку
Забастовка таксистов в Баку
13:46 4810
«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:43 8143
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора фото
13:55 1302
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет фото; обновлено 13:29
13:29 8189
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:28 4435
Штайнмайер поделился кадрами из Баку
Штайнмайер поделился кадрами из Баку видео
13:24 3359
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии обновлено 13:16
13:16 3496
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
13:03 704

ЭТО ВАЖНО

Последняя попытка Ле Пен
Последняя попытка Ле Пен
14:46 1318
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
Германия видит в Азербайджане важный транзитный коридор
14:34 1394
Встреча первых леди Азербайджана и Германии
Встреча первых леди Азербайджана и Германии фото
14:35 2423
Забастовка таксистов в Баку
Забастовка таксистов в Баку
13:46 4810
«Мне стыдно, что я американка»
«Мне стыдно, что я американка» американский политолог Саванна Лейн в гостях у haqqin.az; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:43 8143
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора
Али Асадов китайским коммунистам о преимуществах Зангезурского коридора фото
13:55 1302
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет
Алиев – Армении: Выполните эти условия и никаких препятствий не будет фото; обновлено 13:29
13:29 8189
Неугодных убирают с помощью «демократии и права»
Неугодных убирают с помощью «демократии и права» новый мир - новые порядки; все еще актуально
1 апреля 2025, 23:28 4435
Штайнмайер поделился кадрами из Баку
Штайнмайер поделился кадрами из Баку видео
13:24 3359
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии
Подорвавшийся на мине Аббасов в тяжелом состоянии обновлено 13:16
13:16 3496
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
Более две трети газа в Болгарии из Азербайджана
13:03 704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться