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Торговая война накаляется: ответный удар Китая Америке

16:01 824

Китайские власти предприняли ответные меры против США в рамках продолжающегося торгово-экономического конфликта между двумя странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Реакция Пекина последовала после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела 20-процентные пошлины на китайские товары. В ответ Китай ограничил инвестиции своих компаний в экономику Соединенных Штатов. По мнению собеседников агентства, этот шаг укрепит позиции Пекина в предстоящих торговых переговорах с Вашингтоном.

Напомним, что в марте 2025 года Национальная комиссия по развитию и реформам КНР получила указание от руководства страны приостановить регистрацию новых предприятий, планирующих инвестировать в американский рынок. Согласно последним данным, в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику США достиг 6,9 миллиарда долларов. Источники не смогли уточнить, как долго будут действовать эти ограничения, но предположили, что их снятие возможно в случае смягчения жесткой торговой политики Трампа в отношении Китая.

Ранее, в начале марта 2025 года, Трамп ужесточил импортные пошлины на китайскую продукцию, увеличив их с 10 до 20 процентов. Президент США объяснил это решение борьбой с производством наркотиков в Китае, значительная часть которых продолжает поступать на американский рынок.

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